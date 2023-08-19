Xiaomi, teknoloji dünyasında yeni bir dönemi başlatmaya hazırlanıyor. Mayıs ayında Android 14 tabanlı MIUI 14 beta sürümünü kullanıcıların beğenisine sunan Xiaomi, bugün de yeni yazılımın ilk kararlı beta sürümünü yayınladı. Xiaomi ilginç şekilde Samsung ve Google ile aynı anda bir güncelleme vermek için çalışıyor!

Xiaomi, MIUI 14 Kararlı Beta ile Android 14 Deneyimini Sunuyor!

Xiaomi’nin en son amiral gemisi modelleri olan Xiaomi 13 ve 13 Pro, Android 14 tabanlı MIUI 14 kararlı beta sürümüne güncelleme alıyor. Google, yaklaşık bir hafta önce Android 14 Beta 5 güncellemesi ile platformun kararlılığını sağlamıştı ve Xiaomi de beta testlerini büyük ölçüde tamamlamış gibi görünüyor.

Bu yeni güncelleme, Android 14 Beta 5 sürümünün temel alınarak hazırlanmış. Hatırlatmak gerekirse, Android 14 Beta 5 platform kararlılığına ulaşmadan önceki son sürümdü. Google bundan sonra Android 14’teki ufak tefek pürüzleri gidermeye uğraşacak ve yeni bir özellik gelmeyecek. Henüz Google Android 14’ün kararlı sürümünü piyasaya sürmediği için Xiaomi’nin de eli kolu bağlı. Ancak görünen o ki, Xiaomi cephesi Google’dan çok kısa bir süre sonra kararlı sürümün dağıtımına başlayacak.

Özellikle, Xiaomi 12T modeli Android 14 Beta sürümünün bir parçası olarak bilinse de, şirket en son kararlı beta güncellemesini sadece Xiaomi 13 ve 13 Pro kullanıcıları için sunmuş. Bu güncelleme ilk olarak Çin’dek, kullanıcılara sunulsa da, ilerleyen süreçte Çin dışındaki bölgelerdeki kullanıcılara da ulaşması bekleniyor.

Xiaomi, bu güncellemeyi beta programına kaydolan kullanıcılar için OTA yoluyla sunuyor. Kullanıcılar, cihaz ayarlarından güncellemeyi kontrol edebilir ve kararlı beta sürümünü indirip yükleyebilirler.

Android 14 tabanlı MIUI 14 kararlı beta sürümü, Xiaomi kullanıcılarına Android’ın en son özelliklerini ve güncellemelerini sunuyor. Bu adım, teknoloji severlerin uzun bir süredir beklediği bir gelişmeydi. Bu adım, Xiaomi’nin kullanıcı deneyimini daha da geliştirmek için attığı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Android 14 için heyecanlı mısınız? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!