Xiaomi, yarın başlayacak olan Barselona’daki MWC 2023 etkinliğinde Xiaomi 13 serisinin küresel pazar lansmanını yapacak. Serinin başlangıç modeli olan Xiaomi 13 Lite, tanıtıma saatler kala performans testinde boy gösterdi. Xiaomi 13 Lite, performansıyla görenleri hayran bıraktı!

Snapdragon 7 Gen 1’li Xiaomi 13 Lite Tanıtımın Gözdesi Olabilir!

Üç farklı cihazın yer alacağı tanıtımdaki cihazlardan ikisinin Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro olduğu biliniyordu. Üçüncü cihaz ise büyük bir ihtimalle son zamanlarda hakkında sık sık sızıntı haberleri duyduğumuz Xiaomi 13 Lite olacak.

Çin pazarında oldukça popüler olan Xiaomi CIVI 2’nin küresel pazar için üretilen sürümü olacağı konuşulan Xiaomi 13 Lite, Geekbench performans testinde ortaya çıktı ve performansıyla herkesi şaşırttı.

Qualcomm’un geçtiğimiz yılın Mayıs ayında tanıttığı orta-üst seviye modellere özel olarak üretilen Snapdragon 7 Gen 1 ile donatılan cihaz, Geekbench’in tekli çekirdek testinden 793 puan ve çoklu çekirdek testinden 2938 puan alarak oldukça iyi bir skora imza atmış.

Yerini aldığı Snapdragon 778+ işlemcisinden biraz daha iyi sonuçlar alan bu işlemci, güç verimliliği ve yapay zeka konularında Snapdragon 778+’a göre önemli iyileştirmeler sunuyor.

Geekbench listelerindeki verilere göre 8 GB belleğe sahip olan cihaz, kutudan Android 12 üzerine kurulu MIUI 13 işletim sistemiyle çıkacak. Xiaomi 13 Lite’ın bu konuda rakiplerinin gerisinde olduğunu söylemek mümkün. Öyle ki, birçok üretici yeni telefonlarını Android 13 ile duyuruyor ve hatta birçok cihazını da Android 13’e güncellemiş durumda.

Yonga seti ve bellek dışındaki teknik özellikleri hakkında birçok farklı bilgi bulunan cihazın Xiaomi CIVI 2 ile aynı özellikleri taşıması bekleniyor. Buna göre Xiaomi 13 Lite’ta 6.55 inçlik 120Hz tazeleme hızı destekli bir AMOLED ekran bulunacak.

iPhone 14 Pro modellerine benzeyen bir çentik tasarımına sahip olan cihazın ön tarafında iPhone 14 Pro’larda bulunan sensörler yerine iki adet 32MP çözünürlüklü özçekim kamerasına yer verilmiş. Yeni MIUI sürümleriyle beraber bu çentik alanına Dinamik Ada benzeri özellikler gelebilir.

12 GB’a varan bellek kapasitesi sunması beklenen cihazın tepe modelinde 256 GB dahili depolama kapasitesine yer verileceği konuşuluyor. Xiaomi 13 Lite’ta kullanılan bellek teknolojisi LPDDR4X iken, depolama teknolojisi ise UFS 2.2 olarak karşımıza çıkabilir.

4500 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip olması beklenen cihazın 67 Watt hızlı şarj desteğiyle beraber geleceği konuşuluyor. Cihazın sınıfı düşünüldüğünde bunların alıştığımız değerler olduğunu söylemekte fayda var.

Arkasında üç kamera bulunan cihazda, 50MP Sony IMX766 sensörlü ana kameraya, 20MP çözünürlüklü Sony IMX376K geniş açı kamerası ve 2MP çözünürlüklü makro kamera eşlik edecek.

Sunduğu özelliklerle orta-üst seviyede iyi bir alternatif olan Xiaomi 13 Lite’ın tanıtımını bizler de merakla bekliyoruz. Eğer Xiaomi 13 Lite rekabetçi bir fiyata sahip olursa tanıtımın yıldızı olabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi 13 Lite’ın özelliklerini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!