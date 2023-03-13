Bildiğiniz gibi DxOMark günümüz akıllı telefonların kamera yeteneklerini kapsamlı bir şekilde değerlendiren bağımsız bir kriter. Kamera tarafında oldukça iddialı olan ve listelerde yukarda olması beklenen Xiaomi 13 Pro için de gerçekleştirilen testler yayınlandı. Ancak cihaz, beklendiği gibi kriterlerde iyi bir puan alamadı ve DXOMark testine göre genel sıralamada 16., ultra premium kategorisinde ise 15. sırada yer aldı.

Xiaomi 13 Pro DxOMark Testinde 16. Sırada

Reklamlarda ve tanıtımlarda kamera özellikleri oldukça övülen Xiaomi 13 Pro, yapılan testlerde olası 152 tam puan üzerinden 132 puan aldı. DXOMark, yeni amiral gemisine aile portreleri ve grup çekimleri için 118 puan ve düşük ışık performansları için ise 100 puan verdi.

Genel açıdan DXOMark’a göre akıllı telefonun genel kamera performansı son derece iyi. İyi bir detay seviyesine, iyi bir doygunluk kontrolüne sahip ve yakınlaştırma açısından oldukça iyi.

Cihazın ses kayıt becerileri de son derece iyi. Ancak sonuçlar, arkadan aydınlatmalı sahneler veya düşük ışık gibi zor ortamlarda anı yakalamakta zorlandığını, yüksek kontrastlı senaryolarda görüntüyü doğru şekilde pozlayamadığını ve konserler gibi yüksek sesli ortamlar için uygun olmadığını da belirtiyor. Ayrıca, cihazın ekran okunabilirliğinin doğrudan güneş ışığı altında zayıf olduğunu da öne sürüyor. Genel açıdan bakıldığında, her ne kadar güncel telefonlar arasında iyi bir sıralamada olan 13 Pro, listelemede daha üst sıralarda bulunan rakiplerine göre epey geride.

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DXOMark’a göre, Honor Magic 5 Pro şu anda kamera açısından en iyi performans gösteren akıllı telefon. Huawei Mate 50 Pro ise onu en yakından takip eden cihaz olarak görülüyor. Listenin üçüncü sırasında Google Pixel 7 Pro üçüncü sırada yer alırken, dördüncü sırada ise Apple iPhone 14 Pro Max bulunuyor.