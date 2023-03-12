Xiaomi’nin kamerasıyla akıllı telefonlarda yeni bir sayfa açan Xiaomi 12S Ultra modeli, küresel pazarda satışa sunulmadığı gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Görünen o ki, serinin bir sonraki Ultra modeli olması beklenen Xiaomi 13 Ultra aynı hatayı yapmayacak ve cihaz küresel pazarda da satışa sunulacak!



Xiaomi Yöneticisi de Bunu Doğrulamıştı!

Oldukça güvenilir sızıntı kaynaklarından gelen bilgiler, Xiaomi’nin bir sonraki amiral gemisinin Çin dışında da satışa sunulacağını ve küresel pazardaki kullanıcıların bin türlü takla atmadan cihazı kendi ülkelerinde kullanabileceğini gösteriyor.

Bunun aslında yeni bir gelişme olmadığı söylenebilir. Öyle ki, Xiaomi’nin kurucusu ve başkanı olan Lei Jun, Xiaomi 12S Ultra’nın küresel pazarda satışta olmamasından yakınan bir Twitter paylaşımına verdiği cevapta, “Bir sonraki Ultra modeli, küresel pazarlarımızda erişilebilir olacak!” ifadesini kullanmıştı.

Xiaomi tarafı Ultra modelleriyle oldukça iyi bir ivme yakalamış durumda. Mi 11 Ultra ile cihazın arkasına bir ekran koyarak herkesin ağzını açık bırakan Xiaomi, 12S Ultra modelinde kullandığı 1 inçlik profesyonel kamera düzeyindeki kamera modülüyle resmen gövde gösterisi yapmıştı.

Xiaomi 13 Pro ile de çıtayı yüksek tutan ve Xiaomi 12S Ultra’da kullandığı 1 inçlik Sony IMX989 kamera sensörüne bu cihazda da yer vererek fotoğrafçılık konusunda iddialı olduğunu göstermişti. Xiaomi 13 Ultra’nın da fotoğrafçılık konusunda rakiplerinin önünde olması bekleniyor. Xiaomi 13 Ultra, Galaxy S23 Ultra’yı bile kıskandıracak bir kameraya sahip olabilir.

Son gelen sızıntılara göre, Xiaomi 13 Ultra’da 1 TB dahili depolama birimi seçeneği buluncak. Telefon, Qualcomm’un en yeni ve en güçlü amiral gemisi yonga seti Snapdragon 8 Gen 2 ve 120 watt hızlı şarj desteğiyle gelecek. Bellek tarafında da güçlü olması beklenen cihazda 16 GB kapasiteli LPDDR5X belleğe yer verilebilir.

Firmanın bir sonraki Ultra modelinden de beklentilerin oldukça büyük olduğunu söyleyebiliriz. Xiaomi’nin bu beklentileri karşılayıp karşılayamayacağını bizler de merak ediyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni Ultra piyasaya sürüldüğünde almak ister misiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!