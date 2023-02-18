Xiaomi’nin geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü yeni amiral gemisi Xiaomi 13, ülkesi Çin’de ilgileri kendi üzerine çekmesinin ardından küresel pazara doğru yol alıyor. Yeni cihaz, serideki diğer ürünlerle beraber 26 Şubat tarihinde İspanya’nın Barcelona şehrinde gerçekleşecek olan Mobil Dünya Kongresi‘nde görücüye çıkacak. Bu Kongre’de Avrupa için sergilenecek telefon, sızdırılan fiyat bilgileriyle şimdiden gündemde.

Xiaomi 13 Avrupa’da Cep Yakabilir

Xiaomi 13 5G 8/256GB will set you back a lovely 999 Euro in Germoney. Ooof. https://t.co/XkolXmiOhI pic.twitter.com/q1nQA7gn3Y — Roland Quandt (@rquandt) February 16, 2023

26 Şubat’ta gerçekleşecek olan MWC 2023 fuarının yıldızlarından olacak Xiaomi 13’ün Avrupa pazarı için belirlenen fiyat ayrıntıları internete düştü. Ünlü teknoloji yazarı Ronald Quandt’a göre, Xiaomi 13’ün 8GB + 256GB RAM ve depolamaya sahip versiyonu 999 EUR karşılığında satın alınabilecek. Aynı varyant şu an Çin’de ise 4.299 RMB (~ 588 EUR) olarak fiyatlandırılıyor. Sızan fiyatlandırma ayrıntıları, yaklaşan telefonun Avrupa’da iki kat daha pahalı olacağını gösteriyor. Yazar, Xiaomi 13’ün başka bellek tercihleri hakkında bir bilgi vermiyor ancak yine de tüm modellerin Çin’deki etiket değerlerine kıyasla oldukça yüksek bir fiyata sahip olacağını söyleyebiliriz.

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Xiaomi 13 Özellikleri

Ekran: 6,28 inç FHD+ ekran, Corning Gorilla Glass Victus, HDR10+, Dolby Vision, 120 Hz

Ekran: 6,28 inç FHD+ ekran, Corning Gorilla Glass Victus, HDR10+, Dolby Vision, 120 Hz İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Arka kamera, f/1,9 (geniş) diyafram aralığı 50 MP kamera (1 mikron piksel), PDAF, OIS; 10 MP telefoto, f/2,4 diyafram aralığı 12 MP (ultra geniş)

Ön kamera: f/2,5 diyafram aralığı 32 MP (geniş)

İşletim sistemi: Android 13 tabanlı MIUI 14

Batarya: 4500 mAh Li-Po batarya, 67 W kablolu, PD3.0, QC4, 39 dakikada %100 şarj

RAM ve depolama: 8 GB RAM / 128 depolama, 8 GB RAM / 256 GB depolama, 12 GB RAM / 256 GB depolama