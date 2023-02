Xiaomi’nin geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü yeni amiral gemisi Xiaomi 13, ülkesi Çin’de ilgileri kendi üzerine çekmesinin ardından küresel pazara doğru yol alıyor. Yeni cihaz, serideki diğer ürünlerle beraber 26 Şubat tarihinde İspanya’nın Barcelona şehrinde gerçekleşecek olan Mobil Dünya Kongresi‘nde görücüye çıkacak. Bu Kongre’de Avrupa için sergilenecek telefon, sızdırılan fiyat bilgileriyle şimdiden gündemde.

Xiaomi 13 5G 8/256GB will set you back a lovely 999 Euro in Germoney. Ooof. https://t.co/XkolXmiOhI pic.twitter.com/q1nQA7gn3Y

— Roland Quandt (@rquandt) February 16, 2023