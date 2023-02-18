Geçtiğimiz 2022 yılında Xiaomi yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi olan Xiaomi 13 serisini tanıtmıştı. Lansmanlarında akıllı telefonlarının yanı sıra ekosistem ürünleri tanıtan Çinli şirket bu lansmanda da Xiaomi Watch S2’yi tanıtmıştı. Gelen yeni bilgilere göre bu lansmanda tanıtılan üç cihaz küresel pazara geliyor.

Xiaomi Smart Band 8 M2239B1 model numarasıyla, Xiaomi Watch S2 ise M2207W1 model numarasıyla TDRA sertifikasını aldı. Sertifika cihazların özellikleri hakkında herhangi bir şey açıklamıyor ancak cihazların küresel lansmanlarını onaylıyor.

Xiaomi Watch S2’yi Çin lansmanında zaten görmüştük. Cihazın tüm teknik özelliklerine hakimiz.

İçindekiler Xiaomi Watch S2 Teknik Özellikler

Xiaomi Watch S2 Teknik Özellikler

Watch S2, 1.32 (42 mm) ve 1.43 (46 mm) inç olmak üzere iki farklı ekran boyutu ile geliyor. Bu ekran AMOLED bir panel kullanıyor ve 466 x 466 piksel çözünürlüğe sahip. Cihaz 5 ATM su dayanıklılığı ile geliyor. Bunun yanı sıra 117 adet antrenman takibine de sahip. 117 spor modunun içerisinde yürüyüş, bisiklet, koşu, yüzme gibi popüler spor türlerinin yanı sıra tenis, kayak gibi spor türleri de mevcut. Paslanmaz çelik bir kasaya sahip akıllı saat ödemeler için NFC teknolojisine de sahip. Xiaomi Watch S1 serisinde NFC ülkemizde kullanılamıyordu. Watch S2 serisinde aynısının olup olmayacağı tam bir sır perdesi.

Ancak Xiaomi Smart Band 8 hakkında herhangi bir bilgimiz bulunmuyor. Cihaz ilk defa küresel lansmanında görüntülenecek.

Xiaomi Smart Band 8 ve Xiaomi Watch S2 hakkında henüz daha fazla bilgiye sahip değiliz. İlerleyen günlerde daha fazla bilgiye sahip olmamız durumunda sizlerle paylaşacağımızdan emin olabilirsiniz. Takipte kalın.