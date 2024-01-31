Xiaomi bir süredir yeni yazılımı olan HyperOS güncellemesi üzerinde çalışıyor. Yazılım Xiaomi 14 ile birlikte Çin’de tanıtıldı. Geldiğimiz noktada bugün ise Xiaomi 12 Lite HyperOS güncellemesi yayınlandı.

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Güncelleme 2 GB büyüklüğünde. Eğer Xiaomi 12 Lite kullanıyorsanız ve halen Xiaomi 12 Lite HyperOS güncellemesi almadıysanız, Ayarlar> Cihaz Hakkında> MIUI sürümü kısmından güncellemelerinizi manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

Xiaomi 12 Lite HyperOS ile neler sunuyor?

Xiaomi 12 Lite 6.55 inçlik AMOLED bir panel ile birlikte geliyor. Bu ekran 1080×2400 (FHD+) çözünürlükte ve 120 hz ekran tazeleme oranını destekliyor. Gorilla Glass 5 ile korunan ekran 402 PPI piksel yoğunluğuna sahip.

Kaputun altında Xiaomi 12 Lite, Snapdragon 778G ile birlikte geliyor. Bu işlemci 1 adet 2.4 GHz ARM Cortex-A78, 3 adet 2.2 GHz ARM Cortex-A78 ve 4 adet 1.9 GHz ARM Cortex-A55 olmak üzere toplamda 8 çekirdeğe sahip. Snapdragon 778G, 6 nanometre üretim teknolojisi ile üretilmiş. Bu durum ısınma sorunlarının azalmasına yardımcı olacaktır. Yonga seti gücünü 67W kablolu hızlı şarj desteği bulunan 4300 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Cihaz, bir tanesi önde üç tanesi arkada olmak üzere toplamda dört adet kameraya sahip. Ana kamerada 108 MP f1.88 diyafram değerine sahip Samsung ISOCELL HM2 lensi kullanılmış. İkinci arka kamera 8 MP f2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera. Üçüncü arka kamera ise 2 MP f2.4 diyafram değerine sahip makro kamera. Arka kamera ile 720p 30 FPS, 1080p 30 FPS, 1080p 60 FPS, 4K 30 FPS video çekimi yapılabiliyor. Ön kamera 32 MP f2.45 diyafram değerine sahip. Ön kamera ile 1080p 60 FPS video çekilebiliyor.