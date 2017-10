Xbox’ın “Microsoft Kinect” Sistemi Tamamen Bitti!

Özel kamera ve sensörler vasıtası ile vucüt hareketlerinizi takip eden Xbox sistemi olan Kinect, resmen Microsoft tarafından rafa kaldırıldı.

2010 yılında Xbox 360 için çıkartılan ek bir özellik olan Kinect, PlayStation tarafındaki PlayStation Kamera gibi bir kamera ve sensöre sahip olan cihaz olarak dikkat çekmekteydi. Toplamda 35 milyondan fazla satılan Kinect ile uyumlu oyunlarda vücut hareketlerinizi algılayan bu sistem görünüşe göre Microsoft tarafında tamamen son buldu.

Xbox One ile beraber Kinect 2.0 sisteminin de gelmesine rağmen Xbox One X’in piyasaya çıkışı öncesi noktalanan sistem ile Microsoft, Kinect üretimi ve satışını durdurma kararı aldı.



Her ne kadar noktalanmış olsa da kullanıcı desteği bölümünde Kinect için destek devam edecekken Windows Hello ve HoloLens’teki bazı sistemler gibi Kinect destekli ürün ve özellikler kullanılmaya devam edilebilecek. Hatta bu konuda en popüler örnek olabilecek olan Just Dance görünüşe göre artık Xbox platformlarına çıkmayacak. Ya da bir ihtimal Kinect yerine farklı bir sistemin geliyor olması da muhtemel.