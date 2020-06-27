Xbox Series X’in ucuz versiyonu geliyor!

Microsoft‘un sızdırılan bir belgesinde, Xbox Series X‘in donanımsal olarak daha az güçlü ve daha ucuz bir versiyonuna dair bilgiler bulundu. Bu ucuz versiyon konsolun Blu-Ray sürücü içermesi de beklenmiyor.

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Microsoft, Lockhart kodlu yeni bir konsol çıkarmayı planlıyor. Bu konsol, 1080p–1440p‘de oyun oynamayı yeterli gören ve daha az para ödeyerek yeni nesil oyunları oynamak isteyecek kullanıcılar için cazip gözüküyor. Özellikle 4K TV ya da monitörü olmayan kullanıcılar için, Lockhart kod adlı konsol tercih sebebi olabilir. Daha düşük fiyatlı bu konsolun, Microsoft‘un son anda bir iptale gitmediği durumda Xbox Series X ile beraber satışa sunulması bekleniyor. Lockhart kod adlı bu konsolun isminin Xbox Series S olması planlanıyor, bu isim de Microsoft’un “Xbox Series” ismi için neden patent aldığını açıklıyor.