Haber
The Last of Us Part 2’nin etkileyici satış rakamları açıklandı!
21 Haziran tarihinde çıkış yapan The Last of Us Part 2’den etkileyici satış rakamları Sony tarafından açıklandı, yapımın ilk haftasında 4 milyon kopya sattığı söyleniyor. PS4 özel oyunu ilk yapımda yakaladığı ivmeyi fazlasıyla devam ettiriyor gibi görünüyor.
Çıkışından sonra oyuncular tarafından, içerisinde yer alan seçimler ve karakterlerin cinsel tercihleri sebebiyle eleştirilen yapım Metacritic üzerinde oyunculardan gelen puanlarla dipleri görmüştü. Fakat oyunu beğenenlerin sayısı da pek az görünmüyor. Satış rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, serinin oyuncular tarafından ne kadar önemsendiği de ortaya çıkmış oldu.
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Oyun PS4 için çıkış yapan oyunlar arasında, ilk haftasında en çok satan yapım olmayı başardı. İlerleyen günlerde de The Last of Us Part 2’nin yakaladığı bu satış başarısını devam ettirmesi bekleniyor. Geçtiğimiz hafta da yayınlanan bir habere göre yapım, Birleşik Krallık’ta Uncharted 4’ü geride bırakarak “PS4 platformunun en hızlı satılan oyunu” ünvanını kazanmıştı.
Yapılan açıklamada yapımcı Naughty Dog “The Last of Us Part II’yi oynayan ve deneyimlerini geçen hafta bizimle paylaşan dünya çapındaki milyonlarca hayrana minnettarız. Zor seçimlerle ve beklenmedik şekilde ilerleyen bir hikaye anlatmaya çalıştık. Bu inanılmaz dönüm noktasına ulaşmamıza yardımcı olduğunuz için sizlere teşekkür ederiz. ” sözleriyle kullanıcılara teşekkür etti.
Otomobil
Volvo ve Waymo ortaklığı elektirikli robotaksi geliştirecek!
Son yıllarda giderek daha fazla hayatımıza giren otonom otomobiller konusunda yeni yatırımlar ve ortaklıklar görmeye devam ediyoruz. Son olarak otomobil üreticisi Volvo ve otonom sürüş alanında yazılım geliştiricisi olan Waymo yeni bir ortaklık duyurdu.
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Volvo ve Waymo ortaklığı elektirikli robotaksi geliştirecek!
Otonom otomobil yazılım geliştirici Waymo, Volvo Car Group ile ortaklığını açıkladı. Bu ortaklık ile birlikte iki şirket Waymo tarafından geliştirilen otonom sürüş yazılımını paylaşımlı yolculuk için yeni tasarlanacak bir elektrikli araca entegre edecek. Volvo ve Waymo ortaklıkları hakkında çok fazla ayrıntı vermeseler dahi önceliklerinin paylaşımlı yolculuklar için tasarlanmış yeni bir araç platformu üzerine çalışmak olduğuna vurgu yaptılar. Yapılan açıklamada ilk kez birlikte çalıştıklarına yapılan vurgudan ortaklığın önümüzdeki yıllarda yeni projeler sunacağını söyleyebiliriz.
Waymo’nun sahip olduğu seviye 4 otonom sürüş özelliği sayesinde tasarlanacak aracın farklı coğrafi koşullardan ve yol koşullarından tüm sürüşleri idare edebilecek. Söz konusu ortaklık Volvo Car Group CTO’su Henrik Greek yaptığı açıklamada bu ortaklığın Volvo bünyesindeki Polestar ve Lynk & Co. International da dahil olmak üzere bütün alt şirketleri kapsadığına vurgu yaptı.
Henrik Green yaptığı açıklamada “Tamamen özerk araçlar sayesinde yol güvenliği konusunda daha önce hiç yapamadığımız bir devrim yapma potansiyeline sahibiz. Waymo ile ortaklığımız yeni ve heyecan verici iş fırsatları sunuyor.” dedi.
Waymo’nun şu ana kadarki stratejisinin otomobil üreticileri ile ortaklık kurmak olduğunu söyleyebiliriz. Şirket yazılımları için gerekli olan donanımların tasarımlarını da kendisi yapmakta ancak daha sonra otomobil üreticileri ile anlaşmalar yaparak geliştirdikleri sistemlerin entegre edildiği araçlar üretilmekte. Waymo’nun 2018 yılında Fiat Chrysler Automobiles ile benzer bir ortaklık kurduğuna şahit olmuştuk. Şirketin ayrıca Jaguar, Renault ve Nissan ile farklı kapsamlarda anlaşmaları mevcut. Tüm bunların yanı sıra Volvo’nun da Uber Advanced Tech. ile otonom sürüş ünitesi geliştirmek için yaptığı bir anlaşması mevcut. Hem Volvo hem Uber aralarındaki anlaşmanın hala geçerli olduğunu doğruladı. Bu anlaşma ile birlikte Volvo XC90 araçları Uber’in otonom sürüş yazılımını desteklemek için gerekli tüm donanımlara sahipler. Tüm bu gelişmelere baktığımızda otonom araç teknolojilerine daha önce hiç olmadığımız kadar yakın olduğumuzu söyleyebiliriz.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 fiyatları hakkında yeni bir rapor ortaya çıktı!
Bugün “Omegaleaks” tarafından Twitter‘da yayınlanan rapora göre Apple bu sene 600$’ın altında daha uygun fiyatlı bir iPhone piyasaya sürecek. Rapora göre Apple, 549$ karşılığında giriş seviyesi 5.4 inçlik iPhone 12’nin 4G modelini sunacak. Önceki söylentiler de doğruysa Apple bu sene iPhone 12 için beş farklı fiyat aralığı belirleyebilir.
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iPhone 12 fiyatları hakkında başka hangi söylentiler var?
Bugün yeni iPhone hakkında çıkan rapor, geçtiğimiz günlerde “Jon_prosser” tarafından paylaşılan şemayı destekliyor. Paylaşılan şemaya göre 4 farklı iPhone modeli bulunacak. 5.4 inçlik en küçük model 649$, aynı modelin 6.1 inçlik varyasyonu 749$ olarak fiyatlandırılacak. Pro model 999$, Pro Max ise 1099$ fiyatı ile gelecek. Bu fiyatlandırılan telefonların hepsi 5G modeldi. Şimdi ise 4G olarak iki model sunulacağı hakkında yeni sızıntılar bulunuyor. Ülkemizde henüz aktif olarak 5G kullanımına geçilmediği için 4G modeller tercih edilebilir gibi gözüküyor.
my first iphone rumor is the 4g version of the 12 and 12 max
iphone 12(4g) if it happens will be 549$
4g 12 max will be 649$ and there 5g prices are 649 and 749 just like jon prosser said.
— Omega LEAKS and RUMORS (@omegaleaks) June 25, 2020
Apple‘ın iPhone 12 ailesini Eylül ayında tanıtması bekleniyor. Seri üretimin ise Temmuz ayında başlayacağı bildirildi.
Been seeing some reports speculating on iPhone 12 prices, so I asked my sources 👇
5.4 iPhone 12 D52G
OLED / 5G
2 cam
$649
6.1 iPhone 12 D53G
OLED / 5G
2 cam
$749
6.1 iPhone 12 Pro D53P
OLED / 5G
3 cam + LiDAR
$999
6.7 iPhone 12 Pro Max D54P
OLED / 5G
3 cam + LiDAR
$1,099
— Jon ProSur (@jon_prosser) April 30, 2020
Yeni iPhone serisi hakkında ortaya çıkan bilgilere göz atıcak olursak, cihazın Pro ve Pro Max modelinde 3 kamera ve Lidar sensör bulunacak. Telefonlar OLED ekrana sahip olacak. Ayrıca yeni iPhone 12 serisi ekranda daha küçük bir çentik bulunduracak. Cihazda ekran altı parmak izi okuyucusu ve Apple‘ın değiştirmekten vazgeçemediği Lightning girişi mevcut olacak.
Eylül ayında yapılacak lansmanda, iPhone 12 ve yeni aksesuarları göreceğiz. Lansman tarihi yaklaştıkça daha fazla bilginin ortaya çıkmasını bekliyoruz.
Donanım
AMD, mobil işlemcilerindeki verimliliği 6 yılda 25 kattan fazla arttırdı!
AMD, 2014 yılında ilk defa duyurduğu 2020 yılına kadar mobil işlemcilerini, 25 kat daha verimli hale getirme hedefini 25×20’ye ulaşıp geride bıraktığını açıkladı.
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Daha verimli çalışan işlemciler, daha iyi pil ömrü, daha iyi performans, daha düşük enerji maliyeti ve bilgisayar kullanımının çevreye daha az etkisi olması anlamına geliyor.
AMD CTO’su ve Yönetici Başkan Yardımcısı Mark Papermaster, konu ile ilgili şunları söyledi: “İşlemcilerimizde her zaman verimliliğe odaklandık. Ancak 2014 yılında bu özelliğe daha fazla vurgu yapmaya karar verdik. Mühendislik ekibimiz bu hedef için bir araya geldi. 2020 yılında enerji verimliliğini 25 kat artırmaya yönelik bir yol haritası çıkardı. Hedefimizi geçmeyi başardık ve 31.7 katlık bir ilerlemeyle oyun ve ultra ince dizüstü bilgisayarlarda rakipsiz performans, grafik ve uzun pil ömrüne sahip olduk. Mühendislik ve kurumsal ekiplerimizle ne kadar gurur duysak az.”
İşemciler için enerji verimliliği, tüketilen birim enerji başına yapılan işle ölçülüyor. 25×20 hedefine ulaşmak için AMD, oldukça bütünleşik ve verimli bir SoC mimarisi geliştirmeye odaklandı. Bu mimaride gelişmiş, gerçek zamanlı güç yönetim özellikleri ve silikon seviyesinde güç optimizasyonları yapıldı.
AMD bu sayede 2014’ten 2020’ye, verilen bir görev için ortalama işlem süresini %80 azalttı. Güç tüketimini de %84 oranında azaltmayı başardı. Bir örnekle açıklamak gerekirse, 2014 model 50 bin AMD dizüstü bilgisayarı 2020 modelleriyle değiştiren bir işletme, beş kat daha fazla işlem gücü sunabiliyor. 1.4 milyon kilovat saatlik elektrikten tasarruf elde edebiliyor. Bu da 971000 kg’lık bir karbon salınımına, yani 10 yaşına kadar yaşamış 16000 ağaç anlamına geliyor.
25×20 enerji verimliliği hedefi, sadece daha iyi bir kullanıcı deneyimi değil, AMD’nin sürdürülebilirlik konusundaki iddiasını da güçlendirmek olduğu dile getiriliyor. AMD, 25×20 hedefi gibi daha önce de Science Based Targets insiyatifi tarafından “bilim tabanlı hedef” olarak onaylanmış, iklim koruma hedefi bulunan ilk yarı iletken şirketidir.