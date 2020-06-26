The Last of Us Part 2’nin etkileyici satış rakamları açıklandı!

Son yıllarda giderek daha fazla hayatımıza giren otonom otomobiller konusunda yeni yatırımlar ve ortaklıklar görmeye devam ediyoruz. Son olarak otomobil üreticisi Volvo ve otonom sürüş alanında yazılım geliştiricisi olan Waymo yeni bir ortaklık duyurdu.

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Volvo ve Waymo ortaklığı elektirikli robotaksi geliştirecek!

Otonom otomobil yazılım geliştirici Waymo, Volvo Car Group ile ortaklığını açıkladı. Bu ortaklık ile birlikte iki şirket Waymo tarafından geliştirilen otonom sürüş yazılımını paylaşımlı yolculuk için yeni tasarlanacak bir elektrikli araca entegre edecek. Volvo ve Waymo ortaklıkları hakkında çok fazla ayrıntı vermeseler dahi önceliklerinin paylaşımlı yolculuklar için tasarlanmış yeni bir araç platformu üzerine çalışmak olduğuna vurgu yaptılar. Yapılan açıklamada ilk kez birlikte çalıştıklarına yapılan vurgudan ortaklığın önümüzdeki yıllarda yeni projeler sunacağını söyleyebiliriz.

Waymo’nun sahip olduğu seviye 4 otonom sürüş özelliği sayesinde tasarlanacak aracın farklı coğrafi koşullardan ve yol koşullarından tüm sürüşleri idare edebilecek. Söz konusu ortaklık Volvo Car Group CTO’su Henrik Greek yaptığı açıklamada bu ortaklığın Volvo bünyesindeki Polestar ve Lynk & Co. International da dahil olmak üzere bütün alt şirketleri kapsadığına vurgu yaptı.

Henrik Green yaptığı açıklamada “Tamamen özerk araçlar sayesinde yol güvenliği konusunda daha önce hiç yapamadığımız bir devrim yapma potansiyeline sahibiz. Waymo ile ortaklığımız yeni ve heyecan verici iş fırsatları sunuyor.” dedi.

Waymo’nun şu ana kadarki stratejisinin otomobil üreticileri ile ortaklık kurmak olduğunu söyleyebiliriz. Şirket yazılımları için gerekli olan donanımların tasarımlarını da kendisi yapmakta ancak daha sonra otomobil üreticileri ile anlaşmalar yaparak geliştirdikleri sistemlerin entegre edildiği araçlar üretilmekte. Waymo’nun 2018 yılında Fiat Chrysler Automobiles ile benzer bir ortaklık kurduğuna şahit olmuştuk. Şirketin ayrıca Jaguar, Renault ve Nissan ile farklı kapsamlarda anlaşmaları mevcut. Tüm bunların yanı sıra Volvo’nun da Uber Advanced Tech. ile otonom sürüş ünitesi geliştirmek için yaptığı bir anlaşması mevcut. Hem Volvo hem Uber aralarındaki anlaşmanın hala geçerli olduğunu doğruladı. Bu anlaşma ile birlikte Volvo XC90 araçları Uber’in otonom sürüş yazılımını desteklemek için gerekli tüm donanımlara sahipler. Tüm bu gelişmelere baktığımızda otonom araç teknolojilerine daha önce hiç olmadığımız kadar yakın olduğumuzu söyleyebiliriz.