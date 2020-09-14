Xbox Series X ve S için Microsoft fiyatları döviz cinsinden açıklamıştı. Bugün de Xbox Series X ve S’in Türkiye ön sipariş fiyatı belli oldu. Xbox Series S için 4599 TL, Xbox Series X için ise 7499 TL‘lik ön sipariş fiyatı belirlenmiş durumda.

İlginizi çekebilir: Chromebook GeForce Now için Steam Sync desteği geldi!

reklam

Microsoft‘un yeni nesil konsollarının fiyatını resmen açıklaması sonrasında ülkemizde yeni nesil Microsoft konsollarının nasıl bir fiyata satılacağı merak konusu olmuş, birçok ankete de konu olmuştu. Bu soru işaretleri artık giderilmiş durumda. Microsoft‘un en güçlü konsolu olan Series X 7499 TL‘den, Series S ise 4599 TL‘den ön siparişe sunulacak. Konsollar için ön siparişler 22 Eylül tarihinden itibaren alınacak. Konsolların yanında herhangi bir oyun ya da bir üyeliğin olup olmayacağı konusunda ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.