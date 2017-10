Xbox One X İçin Aynı Görüntülerden Oluşan 5 Farklı “Gerçek Gücü Hisset” Reklamı

Xbox’ın yeni ve donanımsal olarak dünyanın en güçlüsü konumundaki konsolu Xbox One X’in “Gerçek Gücü Hisset” reklam serisi akıllara özel oyun sorununu getiriyor.

Xbox One X, 7 Kasım’da piyasaya çıkacak. Tabii süre yaklaştıkça reklamların da dozajını arttıran Microsoft, geçtiğimiz gün “Gerçek Gücü Hisset” temalı bir video yayınlamıştı.

Yukarıda görebileceğiniz gibi 4K 60fps deneyiminden oldukça etkilenen bir hanım kızımızın yer aldığı videoya son birkaç saat süresinde 4 ayrı video daha eklendi. Ancak işin garip ve bence bir o kadar da garip tarafı ise tüm bu videolarda neredeyse aynı oyunların aynı anlarının kullanılması oldu.

Evet, Gears of War, Assassin’s Creed: Origins, Shadow of War, Minecraft, The Evil Within ve Forza 7’den oluşan, ve sürekli bu oyunlardan seçilmiş anların döndürülüp döndürülüp verildiği video serisi biraz kötü olmuş.

Hali hazırda Xbox’a gelecek özel oyunları PC’ye de taşıyarak özel oyun dönemini kendi tarafında kapatan Xbox, One X’te de sürekli 4K deneyiminden, kendi deyimleri ile “Gerçek 4K” deneyimlerinden dem vuracağını açıkca gösteriyor.

Her ne kadar grafik kalitesi olarak en iyi durumda olsa da Xbox’ı şaha kaldıracak oyunların gelmemesi, Xbox One X gibi güçlü bir konsolla yeni oyunlar yerine eski oyunlara 4K desteği ve üçüncü partiye muhtaç kalma gibi bir durumun olması ne yazıkkı Türkiye’deki kullanıcıları ikna etme konusunda biraz sorun yaratacaktır. Ancak yeni Xbox Türkiye ekibinin ve Tamer Yeşildağ’ın (Oyun Delisi) bulunduğu Xbox Türkiye resmi YouTube kanlının Xbox satışlarında yaklaşık 1.000TL fiyat farkına rağmen ne gibi bir etkisi olacak göreceğiz.