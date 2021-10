Xbox Mini Buzdolabı için Ön Siparişler Açılıyor

Microsoft, Xbox Series X görünümlü mini buzdolabı için ön siparişleri önümüzdeki hafta açacak. Ürüne dışarıdan bakınca gerçekten de bunun bir buzdolabı olduğunu söylemek güç olsa da bunun bir buzdolabı olduğunu yalnızca gerçek oyuncular tanıyacak.

Şakalar bir yana, Microsoft gerçekten de beyaz eşya işine giriyor. Xbox Series X görünümlü mini buzdolabı 19 Ekim tarihinde ön siparişe açılıyor. Buzdolabının fiyatı 100$ (89.99£ / 99€) olarak belirlenmiş. Ve ilk aşamada Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Avrupa’da satışa sunulacak.

Mini buzdolaplarının gönderilmesi Aralık ayını bulacak. Bunun için Microsoft, ABD’de Target ile, Birleşik Krallık’ta Game ile ve Avrupa’da GameStop EU, Micromania ve Toynk gibi şirketlerle partnerlik kurdu. Ayrıca Xbox Gear Shop da buzdolabını Kanada’da satacak. Microsoft, ön sipariş ayrıntılarını çok yakında açıklayacağını söyledi.

Xbox mini buzdolabı 12 kutuya kadar içecek alabiliyor ve içerisinde abur cuburlarınızı tutabilmek için 2 adet rafı var. Buzdolabının bir de ön tarafında cihazlarınızı şarj edebilmeniz için bir USB girişi yer alıyor. Ayrıca ürün, taşınabilir olması için DC güç adaptörüyle birlikte geliyor. Mini buzdolabı ilk olarak bu yılın başlarındaki E3 fuarında gösterilmişti. Ardından ürün ilgi çektiği için Skittles’a karşı bir Twitter oylaması açılmış ve kazanılması halinde de Microsoft ürünü gerçeğe çevireceğini söylemişti. Oylama Microsoft tarafından kazanıldı. Ve ürün artık çıkmaya hazır.

Thanks to everyone who voted, this was down to the wire and thrilling to follow. Now that @Xbox won, we will move forward on our promise to make those Xbox Series X Mini Fridges. First one off the line will be filled with games & headed to our friends @Skittles of course! 💚🌈 https://t.co/xeeN8yLGV8

— Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) April 2, 2021