Halo 3 ve Diğer Xbox 360 Oyunları Xbox One X’e Geliyor

Microsoft bugün yaptığı açıklama ile Xbox One X Enhanced oyun yenileme programının Xbox 360 oyunlarını da kapsayacağını duyurdu.

Microsoft, Xbox One X Enhanced programı ile eski Xbox oyunlarını yeni konsolunda, yenilenmiş görseller ile oynanabilmesini sağlayacak. Xbox 360’ın da dahil edilmesi ile beraber bu oyunlara Assassin’s Creed, Fallout 3 ve Elders Scrolls IV: Oblivion ve Halo 3 gibi oyunlar da eklendi.

Bu oyunların yeni konsolda dokuz kat daha fazla pikselle gösterilecek. Ayrıca 8 bit yerine 10 bitlik renk derinliğine sahip olacak. Oyunlarda HDR desteği de yer alacak. Bu oyunların kutularında Enhanced ibaresi yer alacak. Bu da oyunların One X’te 1080p ya da 4K çözünürlükle oynanabileceğini gösterecek.