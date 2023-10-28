X, teknoloji sektörünün çılgın çocuğu CEO Elon Musk liderliğindeki platformun ücretli abonelik seçeneklerini genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruya göre, Premium pakete Temel ve Premium+ olarak adlandırılan iki yeni abonelik paketi daha eklendi. İşte X abonelik paketlerine yeni eklenen paketeler ve bu paketlerin fiyatları.

İçindekiler X Abonelik Seçenekleri Genişliyor

X Abonelik Seçenekleri Genişliyor

Elon Musk tarafından yapılan duyuruda, bu yeni abonelik seçeneklerinin X web sürümünde mevcut olduğu açıklandı. İşte her bir abonelik seçeneğinin sunduğu özellikler ve fiyatlar.

Temel Abonelik:

Temel abonelik, X’in en ekonomik seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Bu paket, mavi tik gibi özel özellikleri içermiyor, ancak kullanıcılara gönderi düzenleme ve uzun videolar gibi avantajlar sunuyor. Temel abonelikte reklamlar bulunabilir.

– Gönderi düzenleme

– Gönderiyi geri alma

– Uzun gönderiler ve videolar

– Video indirme

– Okuyucu (uzun gönderileri daha kolay okumayı sağlar)

– Arka planda video oynatma

– Küçük yanıt artışı

– Öne Çıkanlar sekmesi, uygulama simgeleri, beğeniler, onay işareti ve aboneliklerin gizlenmesi

Temel abonelik aylık 56,25 TL veya yıllık 598,09 TL olarak sunuluyor.

Premium Abonelik:

Premium abonelik, Temel aboneliğe göre daha fazla özellik sunuyor. Mavi tik, reklamların azalması, para kazanma olanakları ve daha fazlası bu paketin içinde yer alıyor.

– Mavi tik

– Sana özel ve Takip Edilenler kısımlarında yarı yarıya reklam

– Gönderi paylaşarak para kazanma, içerik üretici abonelikleri

– X Pro

– Gönderiyi geri alma

– Gönderi düzenleme

– Uzun gönderiler ve videolar

– Video indirme

– Okuyucu (uzun gönderileri daha kolay okumayı sağlar)

– Arka planda video oynatma

– Daha büyük yanıt artışı

– Öne Çıkanlar sekmesi, uygulama simgeleri, beğeniler, onay işareti ve aboneliklerin gizlenmesi

Premium abonelik aylık 150 TL veya yıllık 1.569,99 TL olarak sunuluyor.

Premium+ Abonelik:

Premium+ abonelik, X’in en yüksek seviyede hizmet sunan paketi olarak öne çıkıyor. Sana Özel ve Takip Edilenler kısımlarında sıfır reklam içerirken, mavi tik, içerik üretme ve X Pro gibi özellikleri içeriyor.

– Sana Özel ve Takip Edilenler kısımlarında sıfır reklam

– Mavi tik

– Gönderi paylaşarak para kazanma, içerik üretici abonelikleri

– X Pro

– Gönderi düzenleme

– Gönderiyi geri alma

– Uzun gönderiler ve videolar

– Video indirme

– Okuyucu (uzun gönderileri daha kolay okumayı sağlar)

– Arka planda video oynatma

– En büyük yanıt artışı

– Öne Çıkanlar sekmesi, uygulama simgeleri, beğeniler, onay işareti ve aboneliklerin gizlenmesi

Premium+ abonelik aylık 300 TL veya yıllık 3.139,98 TL olarak sunuluyor.

Temel, Premium ve Premium+ aboneliklerin sunduğu avantajları daha ayrıntılı olarak incelemek ve seçiminizi yapmak için X web sitesine göz atabilirsiniz. X, kullanıcılarına daha fazla özellik ve esneklik sunarak hizmet kalitesini artırma yolunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Yeni X abonelik fiyatları ise biraz tartışmalı olmuş.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni X abonelik fiyatları ülkemizde kabul edilebilir seviyede mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!