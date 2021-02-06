Haber
World of Tanks’ın orijinal sürümü nihayet Steam’e geliyor!
Aksiyon ve savaş temalı oyunlardan hoşlananlar arasında bir hayli popüler olan World of Tanks, 2021 yılı içerisinde Steam kütüphanesine gelecek. Oyunun geliştiricisi tarafından duyurulan müjdeli haber, Steam kullanıcılarının çok hoşuna gidecek gibi gözüküyor.
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Çok oyunculu savaş oyunları arasında popülaritesi bir hayli yüksek olan World of Tanks, ilk olarak 2010 yılında piyasaya sürülmüş; sonrasında da World of Tanks Blitz isimli versiyonuyla Android ve iOS kullanıcılarının beğenisine sunulmuştu. O günden beri oyunun orijinal versiyonunu Steam kullanıcılarından mahrum bırakan Wargaming, nihayet bu inadından vazgeçti.
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Wargaming tarafından yapılan açıklamaya göre, World of Tanks’ın orijinal sürümü 2021 yılı içerisinde Steam kullanıcılarıyla buluşacak. Yalnız bu noktada bilinmeyen en önemli detay, oyunun Steam’e tam olarak ne zaman ekleneceği. Wargaming yetkilileri konuyla alâkalı net bir bilgi henüz paylaşmış değiller. Yetkililer şimdilik yalnız oyunun kısa bir videosunu paylaşmakla yetiniyorlar.
Aynı zamanda World of Tanks geliştiricileri, oyunla alakalı bilgileri şimdiden Steam’e eklemiş durumdalar. Dilerseniz buradaki bağlantıyı kullanarak oyunun Steam sayfasına ulaşabilirsiniz. Sonrasında bu sayfadan, oyunla alakalı fotoğraflara ve videolara ulaşabilir, dilerseniz istek listenize ekleyebilirsiniz.
World of Tanks oyununun Steam sayfasında şu bilgiler yer alıyor:
Dünya Savaşı ve 20. yüzyılın ortalarından 600’ün üzerinde araçtan birinin komutasına geçin ve dünyanın dört bir yanından oyunculara karşı kendinizi kanıtlayın. Harekete geçin ve hem taktiğe hem de savaşa eşit derecede odaklanan destansı PVP savaşların heyecanını yaşayın!
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World of Tanks tanıtım videosu
Oyun
Prince of Persia Remake oyunu süresiz ertelendi
Ubisoft’un Hindistan stüdyosu, bir süredir Prince of Persia Remake oyunu geliştiriyordu. Geliştirilen oyun beğenilmeyince süresiz olarak erteleme aldı.
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Ubisoft, dünya çapında pek çok stüdyoya sahip Fransa merkezli bir oyun şirket. Kısa dönem önceye kadar Avrupa’nın en büyük oyun geliştiricisi olan şirket, bu unvanı Cyberpunk sebebiyle oluşan heyecandan dolayı, CDPR firmasına kaptırdı. Yine de oldukça büyük bir firma olan Ubisoft’un elinde pek çok marka var. Prince of Persia da bu markalardan biri. Bir dönem filmleri ve oyunlarıyla oldukça popüler olan seri bir süredir oldukça sessizdi. Özellikle geçtiğimiz yıl gelen bir haberle bu sessizlik bozulmuş oldu. Ubisoft, Prince of Persia Remake oyunu üzerinde çalışıyordu. Ancak oyundan gelen son haberler, tat kaçıracak cinsten. Oyun, belirsiz bir tarihe erteleme aldı. Ubisoft, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Prince of Persia oyunu süresiz erteleme aldı
Bir süre önce Ubisoft tarafından duyurulan oyunun, ilk olarak 21 Ocak tarihinde çıkması planlandı. Ancak şirket, bu tarihin 18 Mart’a ertelendiğini duyurdu. Gelen son haber ise daha da tat kaçıracak cinsten. Ubisoft bir açıklama yaparak oyunun süresiz ertelendiğini duyurdu. Gelen açıklama ise şöyle; “Sevilen oyun serimiz hakkında sizden çok sayıda geri bildirim aldık. Geliştirici ekiplerimizi mümkün olan en iyi oyunu yapmaya yönlendiren, sizin tutkunuz ve desteğinizdir. Bununla birlikte, Prince of Persia: The Sands of Time Remake’in çıkışını ileri bir tarihe ertelemeye karar verdik. Bu yeni geliştirme süresi, ekiplerimizin orijinaline sadık kalırken yeni hissettiren bir yeniden yapımın geliştirilmesini sağlayacak.” Ubisoft, oyunu Hindistan’da bulunan bir stüdyosuna emanet etmişti. Hayranlar yapım için heyecanlı olsalar bile, ortaya çıkan videolar beğenilmemiş ve yeterli bulunmamıştı. Şirketin konuyla ilgili adım atmış olması ise özellikle oyuncular için önemli. Prince of Persia Remake için, yeni haberlerin gelmesi heyecanla bekleniyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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İnternet
Mozilla Firefox yeni görünümünü denememiz mümkün
Mozilla Firefox tarayıcısının yeni bir görünüşe geçeceğini bir süredir biliyoruz. Geçtiğimiz haftalarda yeni ara yüz Proton UI ile alakalı bazı bilgiler de ortaya çıkmıştı. Bu bilgilere ise yenileri katılmaya devam ediyor.
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Tarayıcının son gelen nightly versiyonlarında güncellemeyle gelecek genel ve menüdeki yeniliklerin bazısı ortaya çıktı. Aynı zamanda yenilenen Yeni Sekme menüsünü de daha fazla kişiselleştirme seçeneğiyle birlikte denemek mümkün.
Firefox menüsünün yeni hali eskisinden çok daha temiz ve basit gözüküyor. Önceki modellerde ve tasarımlarda deneyimlendiği üzere daha kullanışlı bir hal almış durumda. Örneğin Seçenekler ve Yazdır gibi seçenek simgeleri tarayıcıdan kalkmış. Onun yerine tarayıcı tamamen yazı tabanlı bir hale getirilmiş.
Bunun yanında Mozilla menüyü temizlemek için başka yollara da başvuruyor. Öyle ki menüde artık daha az madde görülebiliyor. Dolayısıyla menü alışılandan biraz daha kısa halde kalıyor. Onun dışında ise Firefox, Korumalar, Kütüphane ve Kişiselleştirme kısımları da gitmişe benziyor. Diğer menü kısımlarını da ya başka bir isimle veya yeri değişmiş bir şekilde görebiliyoruz.
Yenilenen Yeni Sekme sayfası Kişiselleştir butonuyla özelleştirmeyi daha da kolaylaştırıyor. Yenilikler kullanıcıya çeşitli seçenekler veriyor. Artık bu kısımdan görüntülenen site kısa yollarının sırasında düzenlemeye gidilebiliyor. Aynı zamanda Snippet ve Pocket önerilerinin de gösterilip gösterilmemesi seçilebiliyor.
Güncellenmiş Yeni Sekme sayfasına şu yolları izleyerek ulaşabiliyoruz:
- Mozilla Firefox tarayıcısını açtıktan sonra about:config adresine gidin
- Arama kısmına browser.newtabpage.activity-stream.newNewtabExperience.enabled yazın
- Ayarı true olarak ayarlayın
- Ardından Firefox tarayıcısını yeniden başlatın
Genel
Samsung Galaxy SmartTag Türkiye’de satışa çıktı
Samsung, geçtiğimiz ay düzenlenen Unpacked 2021 etkinliğinde Galaxy S21 ailesi ile birlikte tanıtılan Samsung Galaxy SmartTag ürününü bugün itibarıyla Türkiye’de satışa çıkardı.
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Samsung Galaxy SmartTag, kaybetmek istenmeyen ürünlere takılarak (Örneğin; valiz, çanta ya da otomobil anahtarı) takip edilmesi için hazırlanan bir cihazdır. Söz konusu ürün sonunda Türkiye pazarına ilk adımını attı.
Galaxy SmartTag üzerinde var olan BLE teknolojisi sayesinde tek bir tuşla cihaza sinyal göndererek bağlı olduğu ürünün yerini tespit ediyor.
4×4 cm boyutlarında, 1 santimetre kalınlığında olan Samsung SmartTag, plastik gövdesi ve IP53 sertifikası sayesinde sudan etkilenmiyor. Beyaz, açık kahverengi ve siyah renk seçenekleri olan cihazlar 220mAh’lık CR2032 pille çalışıyor. Tek pille 280 gün boyunca cihazı kullanmak mümkün oluyor.
Güney Koreli teknoloji devi, nesne takip cihazını kullanmak için bir de SmartThings Find uygulamasını duyurmuştu. Bu uygulama şimdilik sadece Samsung cihazlarda çalışıyor. Ancak ileriki dönemde uygulama diğer Android cihazlara da destek verecek.
Samsung, güvenlik konusunu sıkı bir şekilde ele alıyor. SmartTag, cihazlar arasında gerçekleşen iletişim şifrelendiği için herhangi bir veri sızıntısına izin vermiyor. Söz konusu cihazı kullanmak için Android 8 veya üstü bir işletim sistemini destekleyen bir Samsung cihaza sahip olmanız gerekiyor.
Son olarak Samsung Galaxy SmartTag; yurtdışında 29,99 dolara satılırken Samsung Türkiye’nin resmi internet sitesinde 299 TL’lik bir fiyattan listeleniyor.
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