Aksiyon ve savaş temalı oyunlardan hoşlananlar arasında bir hayli popüler olan World of Tanks, 2021 yılı içerisinde Steam kütüphanesine gelecek. Oyunun geliştiricisi tarafından duyurulan müjdeli haber, Steam kullanıcılarının çok hoşuna gidecek gibi gözüküyor.

İlgili haber: Valve Steam Controller sebebiyle Corsair’e 4 milyon dolar ödeyecek

reklam

Çok oyunculu savaş oyunları arasında popülaritesi bir hayli yüksek olan World of Tanks, ilk olarak 2010 yılında piyasaya sürülmüş; sonrasında da World of Tanks Blitz isimli versiyonuyla Android ve iOS kullanıcılarının beğenisine sunulmuştu. O günden beri oyunun orijinal versiyonunu Steam kullanıcılarından mahrum bırakan Wargaming, nihayet bu inadından vazgeçti.

Wargaming tarafından yapılan açıklamaya göre, World of Tanks’ın orijinal sürümü 2021 yılı içerisinde Steam kullanıcılarıyla buluşacak. Yalnız bu noktada bilinmeyen en önemli detay, oyunun Steam’e tam olarak ne zaman ekleneceği. Wargaming yetkilileri konuyla alâkalı net bir bilgi henüz paylaşmış değiller. Yetkililer şimdilik yalnız oyunun kısa bir videosunu paylaşmakla yetiniyorlar.

Aynı zamanda World of Tanks geliştiricileri, oyunla alakalı bilgileri şimdiden Steam’e eklemiş durumdalar. Dilerseniz buradaki bağlantıyı kullanarak oyunun Steam sayfasına ulaşabilirsiniz. Sonrasında bu sayfadan, oyunla alakalı fotoğraflara ve videolara ulaşabilir, dilerseniz istek listenize ekleyebilirsiniz.

World of Tanks oyununun Steam sayfasında şu bilgiler yer alıyor:

Dünya Savaşı ve 20. yüzyılın ortalarından 600’ün üzerinde araçtan birinin komutasına geçin ve dünyanın dört bir yanından oyunculara karşı kendinizi kanıtlayın. Harekete geçin ve hem taktiğe hem de savaşa eşit derecede odaklanan destansı PVP savaşların heyecanını yaşayın!

Tarihin en büyük tank üreticisi ülkelerinden 600’den fazla tank ve askeri araç ellerinizin altında! 5 araç türünün her birini deneyin ve savaş alanındaki özgün rollerini yakından tanıyın. Çeşitli tür ve ülke bileşimlerini deneyerek sizin oyun tarzınıza uygun savaş araçları keşfedin.

World of Tanks tanıtım videosu