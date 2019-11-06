Sizin Yorumunuz
Work and Travel’a gidip bir sürü teknoloji ile dönmek!(VİDEO)
Üniversite öğrencilerinin yaz aylarını değerlendirmek ve İngilizcelerini geliştirmek için katıldığı Work And Travel programı ile Amerika’ya gidip, Türkiye’de pahalı olan tüm teknolojik ürünleri satın aldık. Aldığımız ürünleri ve Work And Travel detaylarını bu videomuzdan izleyebilirsiniz.
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Hangi ürünleri aldık!
Amerika’da bulunan yenilenmiş ürün satışları ile oldukça düşük fiyatlara satın aldığımız ürünler arasında, Macbook Air 13, iPhone 11 Pro, Fossil Gen 4 HR, Google Home Mini, akıllı ampül, akıllı kamera, Canon EOS M50 kamera, Amazon Fire 8 tablet gibi birçok ürün bulunuyor.
Eğer sizde Work And Travel’a gitmek istiyorsanız, orada yapacağınız teknoloji alışverişlerini nasıl yapacağınız ve ucuza bu kadar fazla ürünü nasıl alacağınız konusundaki tüyolara bu videomuzdan ulaşabilirsiniz.
Sizin Yorumunuz
iPhone 11 Pro Max ve Samsung Galaxy Note 10+ – Sizin Yorumunuz (Güçlü Atamer)
iPhone 11 Pro Max ve Samsung Galaxy Note 10+ telefonlarının ikisini de neredeyse çıktığı günden bu yana kullanan Güçlü Atamer, sizin yorumumuz serimize konuk oldu.
Hem her iki telefonun özelliklerini hem de artılarını ve eksilerini bizlere aktaran Güçlü’nün iki telefon hakkındaki düşüncelerini izliyoruz.
İyi seyirler…
Sizin Yorumunuz
Samsung Galaxy Note 10+ – Sizin Yorumunuz (Erdem Dirin)
Samsung Galaxy Note 10+ kulanıcısı olan Erdem Dirin, Galaxy Note 9’dan geçtiği telefonun artılarını ve eksilerini aktarıyor.
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Daha önce iPhone 7 ve Note 9 ile yaşadığı bazı sorunları HWP ekranlarında aktaran Erdem’in bir ayı geçen bir sürede Samsung Galaxy Note 10+ hakkındaki olumlu ve olumsuz görüşlerini göreceğiz.
İyi seyirler…
Sizin Yorumunuz
OnePlus 7 Pro – Sizin Yorumunuz (Harun Altınsoy)
OnePlus 7 Pro cihazı ve aksesuarlarıyla beraber Sizin Yorumunuz serimize katılan Harun Altınsoy, en merak edilen telefonlardan birini HWP ekranlarında anlatıyor.
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Daha önce Huawei P20 Pro cihazıyla bu serimize katılan Harun, bu süreçte P20 Pro ardından Pixel 3 ve Mate 20 Pro kullanımları da yapmış.
Ekranı, gücü ve şıklığıyla birçok kişinin gönlünü çelmeyi başaran OnePlus 7 Pro’nun artıları ve eksilerini bu videoda Harun’un anlatımıyla göreceksiniz.
İyi seyirler…