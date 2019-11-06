Work and Travel’a gidip bir sürü teknoloji ile dönmek!(VİDEO)

Üniversite öğrencilerinin yaz aylarını değerlendirmek ve İngilizcelerini geliştirmek için katıldığı Work And Travel programı ile Amerika’ya gidip, Türkiye’de pahalı olan tüm teknolojik ürünleri satın aldık. Aldığımız ürünleri ve Work And Travel detaylarını bu videomuzdan izleyebilirsiniz.

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Hangi ürünleri aldık!

Amerika’da bulunan yenilenmiş ürün satışları ile oldukça düşük fiyatlara satın aldığımız ürünler arasında, Macbook Air 13, iPhone 11 Pro, Fossil Gen 4 HR, Google Home Mini, akıllı ampül, akıllı kamera, Canon EOS M50 kamera, Amazon Fire 8 tablet gibi birçok ürün bulunuyor.

Eğer sizde Work And Travel’a gitmek istiyorsanız, orada yapacağınız teknoloji alışverişlerini nasıl yapacağınız ve ucuza bu kadar fazla ürünü nasıl alacağınız konusundaki tüyolara bu videomuzdan ulaşabilirsiniz.