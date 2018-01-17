Windows’un Meltdown ve Spectre Açıkları İçin Ücretsiz Kontrol Aracı!

Donanım dünyasının en büyük açıklarından olan Meltdowns ve Spectre açıkları için Steve Gibson, ücretsiz bir kontrol aracı geliştirdi. Özellikle Intel işlemcileri etkileyen söz konusu açıkları bu araç ile saniyeler içerisinde kontrol edebilirsiniz.

Son 20 yıldır üretilen tüm işlemcileri etkileyecek kadar büyük ve ciddi bir açık olan Spectre ve Meltdown ikilisi donanım dünyasının gündeminde kalmaya ve çözülmeye çalışılmaya devam ediyor. Bu sorunu engelleme için yapmanız gereken ise Anakart BIOS’unu, işlemci sürücüsünü ve Windows’u güncellemek. Şimdilik bu üç adım yeterli olsa da kullandığınız bilgisayarın bu iki açığa sahip olup olmadığını ise kolayca kontrol edebileceğiniz bir yazılım ortaya çıktı.

Steve Gibson adlı geliştirici ve araştırmacı tarafından üretilmiş olan inSpectre adındaki mini yazılım sayesinde cihazınızda Spectre ve Meltdown açığı bulunup bulunmadığını, eğer bir açık varsa ne yapmanız gerektiğini kontrol edebileceksiniz. inSpectre yazılımını buradaki bağlantıdan indirebilir, aynı zamanda 15 Ocak’ta Berkin Bozdoğan’ın yaptığı canlı yayın tekrarını aşağıdan izleyerek Spectre ve Meltdown açığı hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.