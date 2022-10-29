Meta, WhatsApp için yeni bir güncelleme yayınladı. WhatsApp, bazı iOS beta test kullanıcıları için grup katılımcılarının profil fotoğraflarını gösteren yeni bir özellik yayınlıyor. WABetaInfo’ya göre, platform uzun zamandır talep edilen grup katılımcılarının profil fotoğraflarını gösteren özelliği duyurdu.

WhatsApp’ın Grup Sohbetlerinde Profil Fotoğrafları Özelliği

En son özelliğe göre, diğer grup katılımcılarının profil fotoğrafları artık grup sohbeti içinde gelen tüm mesajların yanında gösteriliyor.

Tepki önizlemesinde olduğu gibi, bu özelliği devre dışı bırakmanın bir yolu yoktur.

Özellik, tüm grup katılımcıları için varsayılan olarak her zaman etkin olacaktır ve bunun için herhangi bir anahtar yoktur.

Son zamanlarda platform, grup yöneticilerinin gruptaki herhangi bir mesajı silmelerine olanak tanıyan bir özelliği bazı şanslı beta test kullanıcılarına sunmaya başladı. Bu, grup yöneticileri için önemli bir özellik çünkü sonunda WhatsApp gruplarını daha iyi yönetebilecekler. Buna ek olarak, gruptaki herkes için bir mesaj silindiğinde, diğer tüm grup katılımcıları belirli bir grup yöneticisinin mesajı sildiğini görebilir.

Çoklu Cihaz İçin Oturum Kapatma Ekranı

WhatsApp, beta uygulamasına Play Store üzerinden 2.22.23.14/15 sürüm numarasıyla yeni bir güncelleme sunuyor. Son beta güncellemeleri, çoklu cihaz için oturum kapatma ekranı ve resim, video, GIF ve belgeleri bir başlıkla iletme yeteneği gibi şu anda geliştirilmekte olan yeni özellikleri sergiliyor.

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WhatsApp şu anda oturum kapatma ekranını daha iyi hale getirmek için çalışıyor. Aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi, WhatsApp’tan çıkış yaptığınızda yeni çıkış alanı görünüyor.