Microsoft’un, Windows 11 kullanıcılarının Android uygulamalarını bilgisayarlarında çalıştırmalarına olanak tanıyan Android için Windows Alt Sistemi (WSA) desteğini durdurma kararı, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Bu karar, Microsoft’un geçtiğimiz yıllarda Android uygulamalarının Windows platformuna entegrasyonu için yaptığı çabalara karşın bir sürpriz olarak karşılandı. Özellikle, Windows 11’in 2021’de piyasaya sürülmesiyle birlikte Amazon Appstore ve WSA desteği sunulmuş ve kullanıcılara Android uygulamalarını doğrudan bilgisayarları üzerinden erişme imkanı sağlanmıştı.

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Ancak, şirketin geliştirici belgesi aracılığıyla duyurduğu bu kararla birlikte, WSA desteğinin 5 Mart 2025’te sona ereceği belirtildi. Bu tarihten sonra, Windows kullanıcıları yeni Android uygulamalarını indiremeyecekler. Geliştiriciler de 5 Mart 2024’ten sonra Windows 11’e yönelik yeni uygulamalar geliştiremeyecek, ancak mevcut uygulamalarını güncellemeye devam edebilecekler.

Microsoft’un bu adımı, özellikle Windows tablet donanımının mevcut kıtlığı ve Windows’taki Android uygulamalarının sınırlı talebi göz önüne alındığında, mantıklı bir karar olarak yorumlanabilir. Ancak, bu durum, Windows 11 kullanıcılarının Android uygulamalarını bilgisayarları üzerinde çalıştırma seçeneğinden vazgeçmek isteyenler arasında hayal kırıklığı yaratabilir.

Buna ek olarak, 6 Mart 2024’ten itibaren Windows 11 kullanıcıları, Amazon Appstore’u veya ilgili uygulamaları Microsoft Store arama özelliği aracılığıyla bulamayacaklar. Bu da, Windows kullanıcılarının Android uygulamalarına erişimini daha da kısıtlayabilir.

Microsoft’un bu kararıyla birlikte, şirketin gelecekte mobil entegrasyon stratejisi ve Windows platformunun gelişimi konusundaki yaklaşımı merak konusu olmaya devam ediyor.