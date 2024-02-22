Bir YouTube kullanıcısı tarafından hazırlanan yeni bir konsept video, Windows 12 Mobile için heyecan verici bir gelecek hayal ediyor. Video, Windows 11 kullanıcı arayüzü unsurlarını akıllı telefon form faktörüne dönüştürerek, olası bir güncel Windows telefonun neye benzeyebileceğini gösteriyor. Bir zamanların efsanesi olan Windows Phone, baştan tasarlanan Windows 12 işletim sistemi ile geri dönse böyle görünürdü!

Windows 12 Mobile Konsepti Çıktı, Windows Telefonlar Geri Gelecek mi?

Konsept videosunda görülen özellikler, Windows Phone’un eski Canlı Kutucukları yerine uygulama simgeleri ve klasörler gibi daha geleneksel bir yaklaşıma dayanıyor. Ayrıca, Windows 11’de bulunan widget’lardan esinlenen bazı yeni widget’lar da bulunuyor. Ancak bu konsept işletim sistemi Windows 12 Mobile olarak adlandırılıyor.

En dikkat çekici özelliklerden biri, ana ekrandaki görev çubuğu Bu çubuk, Windows’un temel özelliklerini barındırıyor ve akıllı telefon form faktörüne uyumlu bir şekilde tasarlanmış durumda. Klasik Başlat menüsü, sabitlenmiş uygulamalar ve tüm uygulamaların alfabetik sırası bu çubukta yer alırken, üstte bir Bing arama çubuğu bulunuyor.

Videonun sonunda gösterilen özelliklerden biri de farklı masaüstlerine sahip olma imkanı. Bu özellik, Windows telefonlar için benzersiz bir deneyim sunarak, kullanıcıların uygulamaları birbirinden ayrı tutmalarını sağlıyor. Android’de bu özellik olsa da, pek işlevsel çalıştığını söylemek mümkün değil. Windows 12 Mobile konseptinde ise bunlar daha işlevsel halde.

Video, Windows telefonlarının geri dönüş ihtimalini gösterse de, pratikte bu olasılık oldukça düşük. Ancak, bu tür konsept videoları izlemek ve hayal etmek, teknoloji tutkunlarının heyecanını artırıyor ve olası bir geleceği düşlemelerine yardımcı oluyor.

Konsept, Dosya Gezgini ve Ayarlar uygulaması gibi Windows’un temel öğelerini nasıl entegre edeceğini de gösteriyor. Ayrıca, karanlık modun da video içinde gösterilmesi, estetik ve işlevsellik açısından önemli bir özellik. Microsoft bir telefon tasarlasaydı cihazın arayüzü büyük ihtimalle bu videodaki gibi olacaktı.

Sonuç olarak, Windows telefonların geri dönüşü muhtemelen mümkün değil, ancak bu tür konsept videolarıyla hayal etmek ve ilham almak her zaman mümkün. Teknolojinin sınırlarını keşfetmek ve geleceği düşlemek, teknoloji dünyasının heyecan verici bir parçası. Bizler de bu videodan çok etkilendik.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bir zamanların efsanesi olan Windows Phone geri döner mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!