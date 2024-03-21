Windows 11, üretkenliği ve eğlenceyi sürdürmenin en yeni yollarını gelişmiş güvenlik özellikleriyle sunuyor. Birden fazla işi aynı anda yapmaya olanak sağlayan teknolojisi ile kullanışlı bir tasarım sunan Windows 11, Windows’da Copilot’ın sunduğu yapay zekâ desteğiyle iş yükünü de hafifletiyor.

Windows’da Copilot ile Artık Kişisel bir Asistanınız Var

Windows 11’li bir Monster Notebook’a geçiş yaparak yapay zekâ tabanlı Windows’da Copilot teknolojisini deneyimlemek mümkün. Windows’da Copilot, doğrudan masaüstünüzden iletişim kurarak bilgisayarınızdaki sorulara hızla cevap bulmanıza, ayarları kontrol etmenize, uygulamaları başlatmanıza yardımcı oluyor. Windows’da Copilot, ayrıca kişisel asistanınız gibi görev yaparak az zamanda çok iş yapmanızı, kendinize ve sevdiklerinize daha çok zaman ayırmanıza da olanak sağlıyor.

Az zamanda çok iş

Windows’da Copilot ile oyun önerileri almak, alışverişe çıkmadan önce birden çok web sitesinden istediğiniz bilgilere en kısa sürede ulaşmak ve en iyi ürünü, en doğru fiyata seçmek mümkün. Sosyal medya ya da doğum günü davetleri için farklı ve çarpıcı mesaj ve içerikler hazırlamak, okul projelerini daha hızlı tamamlamak da Windows’da Copilot’ın özellikleri arasında yer alıyor.

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Ailece bir tatile gitmeyi planlıyorsanız Windows’da Copilot sizin için uçaktan, otel seçeneklerine ve gezilecek yerlere kadar tüm planı sizin için hazırlıyor. Eğer hangi arabayı satın alacağınızda kararsızsanız Windows’da Copilot karşılaştırma tablosu ve avantajlı özellikleri en kısa sürede sunuyor.

Ömür boyu bakım garantisi ile daha uzun ömürlü

Monster Notebook, “Ömür Boyu Ücretsiz Bakım Garantisi” kapsamında ücretsiz bakım hizmeti sunarak üstün müşteri deneyimi politikasının hakkını veriyor. Bu hizmetten yararlanmak isteyen kullanıcılar, anlaşmalı kargo şirketleriyle Monster Notebook’larını ücretsiz olarak teknik servislere gönderebiliyor. Bakım hizmeti kapsamında yapılan fan, toz, klavye, ekran temizliği ve termal macun yenilemesi gibi işlemler cihazların ilk günkü performansını koruyor ve kullanım ömrünü uzatıyor. Monster Notebook, ilk 15 gün içinde koşulsuz iade sağlıyor.