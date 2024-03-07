Yenilikçi teknoloji ürünleriyle oyun dünyasında fark yaratan Monster Notebook, kullanıcılarının beğenisine sunduğu ürünleriyle oyun ekosistemini dönüştürmeye devam ediyor. Berlin Alexanderplatz’da bulunan ve Avrupa’nın en büyük oyun deneyim mağazasına sahip olan Monster Notebook, yeni bilgisayarlarını ve sektörde ses getirecek yeni ekran kartı ürünlerini duyurdu. Teknolojinin önde gelen markası Intel’le birlikte gerçekleştirilen etkinlikte, yeni ürünlere dair detaylı bilgiler paylaşıldı.

Yüksek performans ürünleriyle kullanıcılarının kalbinde taht kuran Monster Notebook, ürün portföyünü genişletmeye devam ediyor. Her yaştan kullanıcıya hitap eden ürünleriyle yeni teknolojileri barındıran ürünleriyle göz dolduran marka, Intel Core 14.nesil işlemci mimarisiyle donatılmış ve Intel Core Ultra yapay zekâ teknolojisiyle güçlendirilmiş ürünlerinin yanı sıra Intel ARC serisi Monster Intel® Arc™ A770 16GB ve Monster Intel® Arc™ A750 8GB ekran kartlarını da portföyüne katmış durumda. Oyunseverlerin yanı sıra günlük kullanıma uygun ve farklı meslek gruplarının da ihtiyaçlarına cevap verebilen Monster Notebook ürünleri, inovatif teknolojinin zengin özelliklerini içerisinde barındırıyor.

Monster Notebook yeni Intel® Core™ 14th nesil (Raptor Lake refresh) ve Intel Core Ultra (Meteor Lake) işlemci mimarisine sahip yapay zekâ teknolojisiyle yüksek performansı mümkün kılan ürün serilerini kullanıcılarının beğenisine sundu. 14. nesil işlemci mimarisini üzerine bulunduran Monster Notebook T6 serisi ürünler, oyunseverlerin en gerçekçi oyun deneyimi yaşamalarını sağlıyor. 165Hz ekran tazeleme hızı sunan ürünler, oyunlarda anlık tepki verebilmeyi ve eğlenceyi katlamayı mümkün kılıyor.

Aynı zamanda 2024 yılı içerisinde piyasaya sunulması planlanan ekran kartları da oyunseverlerin merakla beklediği ürünler arasında yer alıyor. Markanın Intel Arc serisi Monster Intel® Arc™ A770 16GB ve Monster Intel® Arc™ A750 8GB ekran kartları, Intel XeSS teknolojisiyle rekabetçi oyunlarda 2K çözünürlüğe kadar yüksek performans elde etmeyi sağlıyor. Ürünler, oyun deneyimini farklı bir boyuta taşıyor. XMX teknolojisi sayesinde de görüntü işleme sürelerinin kısalmasına yardımcı oluyor. Ayrıca, Intel Arc serisi Monster Intel® Arc™ A770 16GB modelinde RGB ışıklandırma seçeneği de bulunuyor.