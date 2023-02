Teknoloji devi Google, Webcam’leri kullanma şeklimizde devrim yaratmak istiyor. Android uzmanı Mishaal Rahman, Google’ın Android telefonları PC’ler, Mac’ler ve Chromebook’lar için web kamerası olarak kullanmak için yerel desteğe izin vermeyi planladığını ortaya çıkardı. Android güncellemesi ile telefonlar Webcam olarak kullanılabilecek gibi görünüyor.

Yeni özellik basit bir tak ve çalıştır kurulumuyla Android telefonunuzu kısa sürede tam işlevli bir web kamerasına dönüştürebilecek. Google, Android 4.3 Jelly Bean’den beri mobil işletim sisteminde harici USB kameraların kullanılmasını destekliyor. Bu, telefonunuzu veya tabletinizi görüntülü aramalar için bir web kamerası olarak kullanmanıza olanak tanıyor.

Ek olarak, üçüncü taraf uygulamaları, Android cihazınızı bir bilgisayara bağlayarak web kamerası olarak kullanmanıza olanak tanır. Google, Android cihazları web kamerası olarak kullanmayı mümkün kılmak için adımlar atıyor gibi görünüyor. Mishaal Rahman, Android Açık Kaynak Projesi (AOSP) deposunda bir “DeviceAsWebcam” hizmetinin eklendiğini gösteren bilgileri ortaya çıkardı.

Android is adding a new “DeviceAsWebcam” service that “turns an android device into a

webcam.” Specifically, Android devices that support the standard UVC (USB video class) gadget mode will be able to send video data that hosts can read from /dev/video* nodes. pic.twitter.com/oOgIqr1KkE

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) February 2, 2023