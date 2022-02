Snapchat, Canlı Konum Takibi Özelliğini Kullanıma Sundu!

Snapchat yeni özellikler ekleme çizgisi devam ediyor. Fotoğraf paylaşım ve sosyal medya uygulaması, canlı konumunuzu başkalarıyla paylaşmasına olanak tanıyan özelliğini duyurdu.

Artık Canlı Konumunuzu Snapchat’te Paylaşabilirsiniz

Snapchat‘teki yeni gerçek zamanlı konum paylaşımı, WhatsApp‘ın canlı konum özelliğine ve hatta iOS‘taki Find My uygulamasının nasıl çalıştığına benzer. Snapchat özelliği, konumunuzu 15 dakika ila 8 saat arasında değişen başkalarıyla paylaşmanıza izin verecek.

Takip etme gibi gizlilik sorunlarını çözmek için Snapchat, konum paylaşımını duraklatma özelliğini de ekledi. Ayrıca, yalnızca ortak arkadaşlar için geçerlidir ve Snapchat‘e eklediğiniz tüm kişiler için geçerli değildir. Ayrıca özelliğin varsayılan olarak kapalı olduğu ve gerçek zamanlı konum paylaşımını başlatmak için manuel olarak etkinleştirmeniz gerektiği de ortaya çıktı.

İlginizi çekebilir; Windows 11’de Android Uygulamaları İçin Sistem Gereksinimleri Açıklandı!

Erişmek için bir Snapchat arkadaşının profiline dokunmanız ve yeni Canlı Konum seçeneğini bulmanız yeterlidir. Etkinleştirmeniz, süreye karar vermeniz ve işlem tamamdır. Canlı konum paylaşma durumu, arkadaşınızın yanlış rotayı seçmemenizi veya eğlenceli bir geceden eve güvenli bir şekilde ulaşmanızı sağlamak istemesi durumunda konumunuzu takip etmesi için sohbetin içinde çalışır.

Yeni Snapchat canlı konum paylaşımı, insanların konumunuzu bilmesini sağlayan Snap Map özelliğinin bir uzantısıdır. Ancak bu yetenek yaklaşık bir konumla sınırlıydı ve arka planda kendi kendine yenilenmedi. Snap Map ayrıca insanların konumlarını başkalarıyla ne zaman paylaşmak istediklerine karar vermelerine olanak tanır.

Bu özellik, Snapchat tarafından duyurulan kullanıcı adını değiştirme özelliğine ek olarak geliyor. Ayrıca Snapchat, üniversite kampüslerinde cinsel tacizle mücadeleye yardımcı olmak için kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Its On Us ile işbirliği yaptığını duyurdu.