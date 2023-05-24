Kullanıcılara müjde! Windows 11 nihayet RAR için yerel desteğe sahip olacak ve dosyaları açmak için üçüncü taraf programlara olan ihtiyacı ortadan kaldıracak. Özellik işletim sisteminin en son sürümünde yer alacak beraberinde bazı iyileştirmelerle birlikte gelecek. İşte detaylar

Windows ve cihaz direktörü Panos Panay yaptığı açıklamada, farklı türde belgelerle çalışanlar için iyi bir haber olan diğer popüler sıkıştırılmış dosya formatlarıyla uyumluluğu da açıkladı. Bu özellik kullanıcılardan uzun süredir gelen bir talepti.

“libarchive açık kaynak projesini kullanarak tar, 7-zip, rar, gz ve diğerleri dahil olmak üzere ek dosya formatları için yerel destek ekledik. Artık Windows’ta sıkıştırma sırasında arşivleme işlevinden daha iyi performans elde edebilirsiniz” dedi.

Diğer formatların yanı sıra Windows 11’de RAR desteğinin de bulunacağını doğrulamasına rağmen Panay bunun ne zaman gerçekleşeceğini söylemedi. Bu ve diğer yeni özelliklerin Microsoft’un bir sonraki işletim sistemi güncellemelerinden birinde sunulması bekleniyor.

İçindekiler Daha fazla iyileştirme yolda

Daha fazla iyileştirme yolda

Windows’un en son sürümünde ek yazılım yüklemeden dosyaları sıkıştırma ve açma yeteneği, büyük teknoloji yöneticisi tarafından duyurulan tek eklenti değildi. Ona göre, kullanıcılar Microsoft Store’da yapay zekaya (AI) dayalı yeni özelliklerin ve deneyimlerin de tadını çıkarabilecekler.

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Windows 11 mağazasında en iyi yapay zekâ araçlarına ayrılmış bir bölüm bulunacak ve teknolojiyle entegre farklı çözümler bulunmasına yardımcı olacak. Ayrıca, diğer kullanıcıların yazılım hakkında yazdıklarının özetlerini getirerek en beğenilen programları bulmaya yardımcı olacak.

Görev çubuğu, içinde bulunan her uygulamanın herhangi bir örneğini tanımlamak ve hızlı bir şekilde erişmek de dahil olmak üzere iyileştirmelerin görüldüğü bir başka bölümdür. Kullanıcı ayrıca görev çubuğundan uygulamaya sağ tıklayarak programları kapatabilecek ve ekran görüntüsü alırken veya ekranı kaydederken tarih ve saati gizleyebilecek.