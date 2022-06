Casusluk ve kötü amaçlı yazılım saldırıları sırasında, Windows 11, gizlilik konusunda endişe duyanlar için bir özelliğe daha sahip olacak. Sistem, hangi uygulamaların hassas verilere ve cihazlara eriştiğini gösterecektir. Örneğin, kamerayı, mikrofonu veya kişi listesini kullanmak için son programları bilmek mümkün olacaktır.

Bu özellik, Windows 11’in Önizleme yapılarından birine eklendi ve Windows Insiders Program Geliştirici Kanalı abonelerinin kullanımına sunuldu.

Bununla, kişiler, konum, aramalar, mesajlar, ekran görüntüleri, mikrofon ve kamera istekleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Bu bilgilere yalnızca hangi uygulamaların eriştiğini ve en son ne zaman olduğunu öğrenebilirsiniz. Örneğin, ona kaç kez ve ne zaman eriştikleri hakkında hiçbir bilgi yok.

Özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı konusunda henüz bir bilgi yok ve Microsoft bu haberi resmi olarak açıklamadı. Öyle olsa bile, şirket yöneticileri zaten konu hakkında açıkça konuşuyor.

Microsoft’ta kurumsal ve işletim sistemi güvenliği başkan yardımcısı David Weston, gizlilik aracı hakkında tweet attı.

New Windows 11 Privacy Auditing features allow you to see history of sensitive device access like the Microphone pic.twitter.com/vq3IJkAIMO

— David Weston (DWIZZZLE) (@dwizzzleMSFT) June 16, 2022