Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), ATV‘de yayımlanan Esra Erol programı ile ilgili dikkat çeken bir adım attı. Son günlerde kamuoyunda yankı uyandıran yayınlar sebebiyle RTÜK, çok izlenen Esra Erol’da programını mercek altına aldı.

RTÜK ATV’de yayımlanan Esra Erol programına inceleme başlattı

RTÜK Esra Erol gündemini yakından takip eden izleyiciler için yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yayıncı kuruluşlarımızın, özellikle aile yapısı, çocukların korunması ve toplumsal değerler konusunda daha hassas ve sorumlu davranmaları gerektiğini, bu tür programlarla ilgili almış olduğumuz ‘İlke Kararları’nı bir kez daha önemle hatırlatırız.”

Açıklamaya göre, ilgili yayınlarla ilgili işlem süreci RTÜK tarafından ivedilikle yürütülecek. Esra Erol programı son dönemlerde sık sık gündem olurken, ATV yayınına dair alınan bu karar televizyon programlarında etik çizgilerin yeniden tartışılmasına neden oldu.

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