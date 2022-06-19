AMD, Çin’de yakın zamanda yaptığı bir sunumla yeni nesil Ryzen 7000 masaüstü işlemcilerinin ve AM5 anakartlarının piyasaya sürülecek tarihi onayladı. Sunum, daha önce duyurulan Güz 2022 lansmanına uygun olarak, 15 Eylül’de işaretlenen yeni işlemcilerin piyasada bulunabilirliğini gösteren bir slayt içeriyor.

AMD’nin Ryzen 7000 işlemcileri, şirketin %8-10’luk bir IPC artışı getirmesi beklenen yeni Zen 4 mimarisini temel alacak. Bu yongalar, TSMC’nin 5nm işlemi kullanılarak yapılmıştır ve yüksek çekirdek sayılarıyla daha önce olduğu gibi aynı yonga tasarımını kullanacak.

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Maksimum çekirdek sayısı da 16 çekirdek ve 32 iş parçacığı ile aynı kalacak, ancak saat hızları büyük bir yükseltme alacak. Raporlar, bu işlemcilerin 5,85 GHz frekanslarına kadar çıkacağını vurguladı. TDP, 65 ila 170W (170W Maks TDP / 230W Maks PPT) arasında değişecektir.

7AMD, Zen 4 çekirdekli Ryzen 7000 masaüstü işlemcilerinin Zen 3’e göre %15 tek iş parçacıklı performans avantajına sahip olacağını söylüyor. İşlemciler ayrıca HDMI 2.1 üzerinden kullanılabilen yerleşik bir RDNA 2 iGPU’ya sahip olacak. Yeni platform, AMD CPU destekli bir platformda ilk kez DDR5 belleği ve PCIe Gen 5.0 desteğini etkinleştirecek.

AM5 anakartlar, Ryzen 7000 CPU’larla aynı tarihte resmiyet kazanacak. Özelliklerini aşağıdaki görselde görebilirsiniz.