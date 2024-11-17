Windows 11, piyasaya sürüldüğünde büyük bir yenilik olarak tanıtılan Android uygulama desteği özelliğiyle kullanıcıların dikkatini çekmişti. Ancak bu özellik, sınırlı sayıda yazılım ile sadece ön izleme aşamasında kalmış ve global olarak tam anlamıyla kullanılabilir hale gelmemişti. Şimdi ise Çin merkezli teknoloji devi Tencent, bu işlevselliği beta test kullanıcılarına sunarak dikkatleri yeniden Windows 11 Android uygulama desteği üzerine çekiyor.

İçindekiler Windows 11 Android Uygulama Desteği Yeniden Hayata Geçiyor

Windows 11 Android Uygulama Desteği Yeniden Hayata Geçiyor

Windows 11 Android uygulama desteği sonlanacak haberinin ardından, şirketin bu konuda geri vites yapacağı yönünde haberler geldi. Tencent App Store, şu anda Çin’deki Windows Insider kullanıcıları için erişime açılmış durumda. Bu mağaza, PUBG Mobile, Honor of Kings ve Kuaishou gibi popüler oyun ve uygulamalara ev sahipliği yapıyor.

Tencent’in açıklamalarına göre, yakında 1.500’den fazla uygulama Windows 11 kullanıcılarına sunulacak ve Bing ile Windows Search üzerinden de bu uygulamalara ulaşılabilecek. Bu gelişme, Windows kullanıcılarının daha geniş bir Android ekosistemine erişmesini sağlayabilir.

Öte yandan, bu desteğin Çin dışında ne zaman sunulacağı veya hangi cihazların bu özellikten tam olarak yararlanabileceği şu an için belirsizliğini koruyor. Microsoft’un Windows 11 Android uygulama desteği, ilk olarak 2022 yılında duyurulmuş ancak sınırlı kütüphane ve performans sorunları nedeniyle beklenen ilgiyi görememişti. Şirketin bu projeyi 2025 yılında tamamen sonlandırmayı planladığı da biliniyor.

Bununla birlikte, Tencent ile yapılan iş birliği, Android uygulama desteği konusunda yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Özellikle Windows ve Android ekosistemlerinin daha yakın bir şekilde entegre edilmesi, geliştiriciler ve kullanıcılar için yeni fırsatlar sunabilir. Ancak bu entegrasyonun kullanıcı deneyimini nasıl etkileyeceğini ve küresel çapta nasıl uygulanacağını görmek için biraz daha beklemek gerekecek.

Windows 11 Android uygulama desteği, Microsoft’un ARM tabanlı bilgisayarlarla uyumlu ISO dosyalarını yayınlamasıyla da dikkat çekiyor. Bu adım, özellikle taşınabilir ve verimli cihazlar arayan kullanıcılar için önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Tüm bu yenilikler, Microsoft’un işletim sistemini daha kullanıcı dostu ve çok yönlü bir platforma dönüştürme çabalarının bir parçası.

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