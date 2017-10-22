Windows 10 TruePlay ile Oyunlarına Hile Koruma Özelliği

Windows 10 Fall Creators Update isimli yeni gelen güncellemesi, eğer oyuncu iseniz sizi çok yakından ilgilendiren bir türden.

Önceden tanıtımını yaptığı TruePlay özelliğini harekete geçirmiş olan Microsoft, genel Windows platformlarında kullanılan bir çok bilindik hilelere karşı koruma sözü veriyor. Aktifleştirildiğinde bir arka plan servisine dönüşen özellik, sistemde çalışan programların aktivitelerini izleyerek koruma görevini üstleniyor. Eğer sisteminizde yanlış hareketler sergileyen bir aktivite yakalar ise, aktivite hakkındaki verileri kendi sunucularına transfer ediyor.

Valve’nin sahip olduğu Anti-Hile koruması kadar haber konusu olmasa da, Microsoft’unda hile açıklarının bir ucundan tutarak bu boşlukları kapatması gerçekten de oyunlarda hile kullanan kullanıcı sayısını büyük bir payda azaltabilir.