İşletim Sistemleri
Windows 10 yeni görünüşü bir kez daha sızdı
Windows 10 işletim sistemi 2021 yılı sonlarına doğru önemli bir tasarım düzenlemesine gidecek. Şimdi ise ara yüz değişiklikleriyle alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı.
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Windows Latest tarafından keşfedildiğine göre Microsoft yeni sistemde beliren uyarı kutucuklarının nasıl olacağını paylaştı. Windows 10 yeni versiyonunda bu kutucuklarla beraber genel tema olarak da artık yuvarlak kenar görebileceğiz.
Kutucukların kenarlarının yuvarlak olmalarının yanında içerideki tuşlar da aynı şekilde olacaklar. Bununla beraber de firma daha güzel bir görüntü yakalanmasını planlıyor. Ayrıca bu değişimle alakalı “Mac benzeri” yorumları da yapılıyor.
Microsoft aynı zamanda arka plan renklerini de daha genel renklere çevirmek amacında. Böylelikle daha kullanışlı ve esnek bir görünüm sağlanması düşüncesi hakim. Aynı zamanda bir Microsoft yazılım mühendisi tarafından yapılan paylaşıma da bakacak olursak şifre kutucukları, otomatik öneri kutucukları gibi kutular da yuvarlak kenarlı olacak.
Söylediğimiz gibi yuvarlak kenarlar Windows 10 için Microsoft’un düşündüğü yeni görünümde başrol oynuyor. En azından şimdiki aşamada durum öyle gözüküyor. Yine de gelişim sürecinde değişimlerin olabileceğini unutmamak gerek.
Bir süredir konuşulan Windows 10 işletim sisteminin ara yüz yeniliği “Sun Valley” kod adına sahip. Gelişinin ise 2021 yılının ikinci güncellemesiyle olacağı düşünülüyor. İlk güncellemenin ise küçük olacağını ve beklenenden geç gelebileceğini zaten daha önceden sizlerle paylaşmıştık.
Güncelleme
Windows 10 yeni güncellemesi bazı hataları çözüyor
Windows 10 sisteminin son güncellemesi bazı yazılımlarda görülen hatalara çözüm getiriyor. Bu hataların arasında ise özellikle bazı dosyaları açarken yaşanan sorunlar yer alıyor.
Yakın zamanda bazı kullanıcılar işletim sisteminde karşılaştıkları bir hatayı bildiriyorlar. Bu hata ise masaüstünde kayıtlı olan bir dosyanın açılmasını engelliyor.
Bununla alakalı olarak sisteme gelen KB459829 güncellemesi bu sinir bozucu hatayı çözmeye odaklı. Windows 10 sisteminin son iki versiyonuna sahip olanlar güncellemeye Windows Güncelleme kısmından erişebiliyor.
Yapılan düzenlemelerle birlikte aynı zamanda başka yenilikler ve düzeltmeler de sistemde yerini alıyor. Örneğin bulut sistem hizmeti sağlayıcılarıyla alakalı görülen dosya kopyalama sorunu da çözülmüşe benziyor. Aynı zamanda Alt-Tab kısa yoluyla geçişte sorun yaşayanlar için de çözüm geliyor.
Gelen yama aynı şekilde uykudan uyanan bazı bilgisayarlarda kilit ekranlarında görülen sorunları da çözüyor. Bunun dışında diğer donma ve farklı modlarda görülen hataların da çözüme bağlanması planların içerisinde. Dolayısıyla genel anlamda oldukça kapsamlı bir güncellemeyle karşı karşıyayız.
Bununla beraber KB459829 güncellemesinin isteğe bağlı bir güncelleme olduğunu hatırlatalım. O yüzden kullanıcıların kendilerinin güncellemeyi aktif hale getirmeleri gerekebilir. Bunun için ise Windows 10 arama çubuğuna güncelleştirme yazıp hızlıca güncelleştirme ekranını açılabiliyor ve buradan güncellemeleri denetleyebiliyorsunuz. Tabii ki bütün Windows 10 güncellemelerinde olduğu gibi, bu versiyonu görebilmeniz için öncesinde çıkan bütün güncellemeleri de indirmiş olmanız gerektiğini hatırlatmamızda fayda var.
Genel
Windows 10 Mayıs 2020 güncellemesi artık herkese ulaşılabilir oldu
Microsoft güncellemeyi daha önceden sahip olduğu hata ve sorunlardan dolayı sadece belli kişilere göndermişti. Şimdi ise firma Windows 10 Mayıs 2020 güncellemesini genel dağıtıma açtı.
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MS Power User tarafından keşfedildiğine göre Mayıs 2020 versiyonuna yaptığı bir durum güncellemesinde Microsoft; 2004 versiyonu, yani 2020 Mayıs versiyonunun genel dağıtıma açıldığını belirtti.
Bir süredir Microsoft firmasının Mayıs 2020 güncellemesindeki sorunları çözmeye çalıştığı bilinenler arasındaydı. Ancak versiyonu tamamen sağlıklı bir hale getirmeleri doğal olarak zaman almışa benziyor. Yaklaşık altı ay kadar.
Buna rağmen AdDuplex tarafından gelen güncel verilere bakacak olursak Windows 10 Mayıs 2020 versiyonunun zaten en çok kullanılan Windows 10 versiyonu olduğunu görebiliyoruz. Kullanıcıların %39.8’inin kullandığı 2020 Mayıs versiyonunu %31.2 ile Kasım 2019 versiyonu takip ediyor. En yeni Ekim 2020 versiyonu ise %16.8 ile üçüncü sırada. Mayıs 2019 versiyonu ise Ocak 2021 itibariyle kullanımda %6.6 oranına sahip. Bu veriler kısıtlı kişilerden alınan veriler olsa da yine de genel bir görüntü vermeye yetiyor diyebiliriz.
Microsoft Mayıs 2020 versiyonundaki sorunların çoğunluğunu halletse de bilinen bazı sorunlar hala mevcut. Bunların arasında durum güncellemesinde görüleceği üzere ağırlıklı olarak ses sürücüleri uyumsuzluğu yer alıyor. Bu tip sorunlar ufak da olsa bazı cihazların güncellemeye geçmesini engelleme ihtimaline sahip. Ancak firma buna yakın zamanda bir çözüm getireceğini de not olarak düşüyor.
Son olarak asıl büyük güncellemenin Mayıs 2020 olduğunu, Kasım 2020 güncellemesinin nispeten ufak olduğunu hatırlatalım. Aynı şey daha önce bahsettiğimiz üzere 2021 yılının gelecek ilk güncellemesi için de geçerli olacak. Yani güncelleme sistem içerisinden ufak bir aktifleştirme butonu ile harekete geçecek. Dolayısıyla Mayıs 2020 güncellemesinin birkaç değişiklik dışında en son versiyonlardan farksız olduğunun altını çizmekte fayda var.
Ekran Kartı
AMD ekran kartı ve işlemcilerinin Linux sisteminde kullanımı artıyor
Konu Linux işletim sisteminde oyun oynamak olunca, AMD bu konuda oldukça çaba sarf ediyor. Son gelen rapora göre özellikle de AMD ekran kartı ve işlemcilerinin masaüstü bilgisayarlara olan uyumuyla alakalı.
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AMD ve Nvidia arasındaki rekabet bir süredir zaten dikkat çekici bir hal aldı. Ancak bu rekabetin Linux tarafını da görmek daha da ilginç bir manzara veriyor. Boiling Steam de ProtonDB’den aldığı bilgilerle tam olarak bunu sağladı.
Boiling Steam’in not ettiği üzere Steam donanım raporu çok detaylı bir rapor sunmuyor. Oyunların Valve Proton ile uyumunu ölçen ProtonDB ise bu konuda daha kısıtlı ama daha kullanışlı.
ProtonDB üzerinden 110.000 Linux oyuncusundan alınan bilgilere göre, ekran kartlarında Nvidia hala önde. Ancak eskisi kadar baskın olmadığı görülebiliyor.
Ocak 2021 itibariyle Linux oyuncularının %37.5’luk kısmı AMD tercih etmiş durumda. Bu da Nvidia için %62.5’luk bir market payı demek. Ancak yakın zamanda bu alanda %80 payı görülen Nvidia için bir gerileme olduğu çok açık. Ya da AMD bu konuda bir adım atmış da diyebiliriz. Örneğin Boiling Stats 2019 verilerine bakacak olursak Linux üzerinde AMD’nin %25 payı var. Dolayısıyla bu da iki senede %50’lik büyük bir artış demek oluyor.
Genel olarak Linux oyuncularının AMD ekran kartı tercihini görebiliyoruz. Bunda AMD sürücülerinin açık kaynak olmasının ve firmanın oyuncularla kurduğu iletişimin de etkisinin olduğu bariz.
Linux oyuncularının işlemci tercihinde de AMD öne çıkmış durumda
İşlemci alanında ise iki firmanın yarı yarıya market payına sahip olduğunu gözlemleyebiliyoruz. İki yıl önce bu rakamlar AMD için %27, Intel için ise %73 idi. Dolayısıyla bu alanda da önemli çabaların sonucu görülebiliyor. Ki Ryzen işlemcilerinde son zamanlarda görülen önemli gelişmeleri düşününce bu durum çok da şaşırtıcı değil.
Bu bilgilere rağmen Linux oyuncularının azınlığı oluşturduğunu unutmamak gerek. Hatta gelen veriler Linux oyuncularının toplam piyasanın aşağı yukarı %1 veya %2’lik kısmını oluşturduğunu belirtiyor. Yine de bu gelişmelerin benzerlerinin genel anlamda da görülmesi olası.
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