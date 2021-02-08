Windows 10 yeni görünüşü bir kez daha sızdı

Windows 10 işletim sistemi 2021 yılı sonlarına doğru önemli bir tasarım düzenlemesine gidecek. Şimdi ise ara yüz değişiklikleriyle alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı.

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Windows Latest tarafından keşfedildiğine göre Microsoft yeni sistemde beliren uyarı kutucuklarının nasıl olacağını paylaştı. Windows 10 yeni versiyonunda bu kutucuklarla beraber genel tema olarak da artık yuvarlak kenar görebileceğiz.

Kutucukların kenarlarının yuvarlak olmalarının yanında içerideki tuşlar da aynı şekilde olacaklar. Bununla beraber de firma daha güzel bir görüntü yakalanmasını planlıyor. Ayrıca bu değişimle alakalı “Mac benzeri” yorumları da yapılıyor.

Microsoft aynı zamanda arka plan renklerini de daha genel renklere çevirmek amacında. Böylelikle daha kullanışlı ve esnek bir görünüm sağlanması düşüncesi hakim. Aynı zamanda bir Microsoft yazılım mühendisi tarafından yapılan paylaşıma da bakacak olursak şifre kutucukları, otomatik öneri kutucukları gibi kutular da yuvarlak kenarlı olacak.

Söylediğimiz gibi yuvarlak kenarlar Windows 10 için Microsoft’un düşündüğü yeni görünümde başrol oynuyor. En azından şimdiki aşamada durum öyle gözüküyor. Yine de gelişim sürecinde değişimlerin olabileceğini unutmamak gerek.

Bir süredir konuşulan Windows 10 işletim sisteminin ara yüz yeniliği “Sun Valley” kod adına sahip. Gelişinin ise 2021 yılının ikinci güncellemesiyle olacağı düşünülüyor. İlk güncellemenin ise küçük olacağını ve beklenenden geç gelebileceğini zaten daha önceden sizlerle paylaşmıştık.