Windows 10 sonraki büyük güncellemesi beklenenden geç gelebilir

Son sızıntılara göre Windows 10 sisteminin gelecek büyük güncellemesini normalden daha geç görebiliriz.

Göz atmak isteyebilirsiniz: Windows 10 21H1, yeni sızıntıya göre küçük çaplı olacak

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Bir Microsoft yazılım mühendisinin Chromium koduyla paylaştığı yazıda Haziran 2021’de gelecek bir Windows güncellemesinden bahsediliyor. Bu güncellemenin ise senenin ikinci güncellemesi değil de 21H1 güncellemesi olması oldukça muhtemel. Çünkü görülebileceği üzere Haziran ayı yılın ilk dönemine denk geliyor. İkinci güncelleme ise yılın ikinci döneminde, genellikle de sonlarında geliyor.

Windows Latest bu yazıyı tespit ettikten sonra ise paylaşımdaki yazı “gelecek güncelleme” olarak değişmiş durumda. Yani muhtemelen istemeden yazılan Haziran ibaresi yazıda artık yer almıyor.

Genellikle Nisan ve Mayıs ayları firmanın Windows 10 için ilk güncellemesini getirdiği aylar oluyor. Dolayısıyla Haziran normalden biraz daha geç bir tarih.

Kısa zaman önce küçük bir güncelleme olacak olan 21H1 için sistem içerisinde aktifleştirme kodları da ortaya çıkmıştı. Bu da güncellemenin beklenenden daha kısa zamanda gelebileceği dedikodularına sebep olmuştu. Dolayısıyla şimdiye kadar gelen dedikoduların da tersi bir durumla karşı karşıya kalmış oluyoruz.

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Eninde sonunda her şey Microsoft firmasının güncellemeyi test aşamasında ne kadar tutmak istediğine bakacak. Dikkatli olmakla birlikte sızıntının doğru olduğunu farz edersek firma güncellemenin test sürecini sağlam tutacak gibi. Bunun da aslında kullanıcılar için olumlu bir şey olduğunu söyleyebiliriz.

Son olarak ilk güncellemenin küçük olmasının yanında sene sonuna doğru gelecek olan güncellemeyi unutmamak gerek. 21H2 güncellemesinin Windows 10 sistemine arayüz başta olmak üzere oldukça köklü değişikler getirmesi beklenenler arasında.