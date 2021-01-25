Genel
Windows 10 21H1, yeni sızıntıya göre küçük çaplı olacak
Windows 10 işletim sisteminin yeni özellik güncellemesi 21H1, daha önceden de belirttiğimiz üzere küçük çaplı bir güncelleme olacak. Ancak bu sefer sisteme gelen yeni bir yamayla birlikte yeni güncelleme hakkında bu konuda kanıt da bulunmuş gibi duruyor. Yine de Microsoft tarafından gelecek onayı beklemek ve bu bilgileri kesin olarak almamak gerektiğini vurgulamakta fayda var.
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Bahsedilen kanıt Bleeping Computer’ın tespit ettiği üzere Deskmodder.de tarafından Ocak 2021 KB4598291 toplu güncelleme ön izlemesinin yüklenmesiyle birlikte bulundu. Bu versiyon ise Windows Insider kanalına geçen hafta gelmişti. Dolayısıyla hala test aşamasında olduğunu söyleyebiliriz.
Versiyon üzerinde bazı gezinmeler yaptığında ise Deskmodder; Kayıt Defteri kısmında “Microsoft-Windows-21H1Enablement-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~0.0.0.0” isimli bir aktifleştirme alanı keşfetti.
Bu keşif, 2021 ilk yarısında gelmesi beklenen güncellemenin; aynı Ekim 2020 güncellemesinde olduğu gibi bir aktifleştirme kısmıyla harekete geçirilebileceğini bize gösteriyor. Yani daha kısacası güncellemeyle gelecek olan küçük değişiklikler, bilgisayarlarda hali hazırda yüklenmiş durumdalar. Güncelleme yayınlanma zamanına geldiği zaman ise sadece aktifleştirme butonu kullanılarak bu işlem yapılacak. Dolayısıyla büyük bir indirme işlemi yapılması gibi bir durum oluşmayacak.
Microsoft açısından bu şekildeki art arda güncellemelerin küçük değişiklikler barındırması pek de alışıldık bir şey değil. Önceleri firmadan gördüğümüz stratejide gelen büyük güncellemelerin ardından küçük güncellemeler sunulması tercih ediliyordu. Ancak yine hatırlayacağınız üzere bu sene bu stratejide değişime gidildi çünkü muhtemelen büyük değişiklikleri tam hazırlayabilmek için daha çok zaman harcanmak isteniyor.
Şunun da altını çizmemiz gerekiyor ki; Mayıs 2020 ve sonraki güncellemeye sahip olan kullanıcılar daha kolay bir şekilde yeni güncellemeyi kurabilecekler. 2020 öncesi bir Windows 10 versiyonuna sahip olanlar ise gerekli temele sahip olmayacaklarından 21H1 için indirme yapmaları gerekecek.
Son olarak güncellemenin ve aktifleştirme anahtarının test aşamasında görülmelerinin 21H1 güncellemesini Nisan, hatta Mart gibi yakın bir zamanda görebileceğimiz anlamına gelebileceğinin iletildiğini de belirtelim.
Genel
Spotify, YouTuber David Dobrik’in sesli kitap kayıtlarına ev sahipliği yapıyor
Spotify, ses hedeflerini geliştiriyor. Bünyesine podcast‘ler ve müzikler dışında sesli kitap seçeneğini de barındırıyor. Bu seçenek daha önce de uygulamada bulunuyordu. Fakat artık, YouTuber David Dobrik ve aktris Hilary Swank‘ın sesli kitap kayıtları da uygulamada mevcut.
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Spotify sesli kitap hedeflerinde ilerliyor
Şirket, yalnızca uygulamada bulunan dokuz sesli kitabın yayınlanmasıyla sesli kitap deneylerini ilerlettiğini duyurdu. Uygulamada yayınladığı bu kitapların tamamının, kamu malı olmasının yanında, sesli kitaplar birçok kullanıcıya daha hızlı ulaşacak. Kamu malı olan eserler arasında, Mary Shelley‘nin Frankenstein‘ını anlatan David Dobrik ; Forest Whitaker , Frederick Douglass‘ın Amerikalı bir Köle olan Frederick Douglass’ın Yaşamı Anlatısı’nı okuyarak ; ve Hilary Swank, Kate Chopin’in Uyanış’ı anlatılıyor. Bunun yanında uygulama, Sitting with the Classics adlı bir ses dizisi yayınlıyor. Yayınlanan bu ses dizisi, Harvard profesörü Glenda Carpio’nun modern bir dinleyici için hikayelerin tarihlerini ve anlatılarını açıkladığı bir gösteri.
Sizin için hazırladığımız Hepsiburada öneri listesine buradan ulaşabilirsiniz.
Bilindiği üzere uygulama, sesli kitap üzerine birçok denemede bulundu. Şirket ilk olarak, birçok hayranı ve okuyucusu olan, Harry Potter serisinin Felsefe Taşı bölümünü yayınlamak için, JK Rowling‘in Wizarding Worl ile ortaklık kurmuştu. Haftalık olarak yayınlanan bölümlerde, serinin birçok oyuncusu yer aldı ( Daniel Radcliffe, Dakota Fanning, Claudia Kim ve David Beckham). Yayınlanan bu seri ne yazık ki artık Spotify’da bulunmuyor. Şirket bu konuda herhangi bir açıklamada bulunmadı.
- J. K. Rowling: Harry Potter adlı fantastik roman serisinin yazarı. Rowling’in Harry Potter serisi tüm dünyada 400 milyon kopya satarak hem kitabı hem de yazarını büyük bir üne kavuşturdu. Türkiye’de basımı Yapı Kredi Yayınları tarafından yapılmıştır. Romanlar, son derece büyük bir ilgiyle okundu ve bir anda çok satan kitapların başına yükseldi. Rowling ise kitap yazarak dolar milyarderi olan ilk yazar ve Birleşik Krallık’ın en zengin kadını unvanlarını elde etti.
Sesli kitapları takip etme kararı, özellikle şirketin kamu malı çalışmalarla başlaması nedeniyle, Spotify’ın bunları lisanslamak için ödeme yapması gerekmediği gerçeği göz önüne alındığında bu durum biraz ilginç. Bu durum, şirket için daha düşük riskli bir yatırım ve bazı analistlerin müşterilere hisse senetlerini satmalarını tavsiye etmeye başladıkları için podcasting çabalarının yüksek getiri getirdiğini görmedikleri göz önüne alındığında buna ihtiyaç duyulabilir.
Şirketin bünyesine katacağı birçok eser var. Özellikle kamu malı olan bu eserler birçok kullanıcı ve okuyucuya ulaşacağında şirketin bu konudaki yatırımları artacak gibi duruyor. Bunun yanında kullanıcılar özellikle gelecek yeni eserleri merakla bekliyor. Şirketin hangi kitapları bünyesine alacağı ise merak konusu.
Akıllı Telefonlar
Vodafone Pay altyapısında Tmob imzası
Mobil ödeme uygulaması Vodafone Pay kullanıma sunuldu; Vodafone Pay’in uygulama ve altyapısı, yerli teknoloji şirketi Tmob tarafından hazırlandı.
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Pay, uluslararası pazarlara hizmet sunan yerli teknoloji şirketi Tmob’un geliştirdiği MFS Platformu’nun ileri teknoloji altyapısı üzerinde hazırlandı. Sadece 6 ay gibi iddialı bir sürede hazırlanan yeni nesil mobil cüzdan uygulaması Vodafone Pay ile ön ödemeli alışveriş kartı Pay Kart ürün ailesi birleştirildi.
Tmob’un geliştirdiği uygulama ile kullanıcılar; sanal ve fiziksel Pay Kart’lara Vodafone Pay uygulaması ile banka hesabından EFT yoluyla ya da tüm banka ATM’lerinden para yükleyebiliyor. Kullanıcılar, banka kartlarını uygulamasına tanımlayabiliyor; 7/24 anında para transferi gerçekleştirebiliyor; bakiye yüklenmiş fiziksel Pay Kart’larını kullanarak tüm ATM’lerden 7/24 anında para çekebiliyor.
Vodafone Pay sayesinde; online ve mağaza içi alışverişin yanı sıra dijital oyun içi satın almalar da hızlı, kolay ve güvenle yapılabiliyor. Faturalı Vodafone aboneleri de hatlarına Cep TL yükleyebiliyor. Ayrıca 12 yaş üstü herkes, kullandığı operatörden ve banka müşterisi olup olmamasından bağımsız olarak uygulamayı kullanabiliyor ve fiziksel Pay Kart sahibi olabiliyor.
Genel
Milli Uçan Arabaya İmza Atmak İsteyenler TEKNOFEST’te Yarışmaya!
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında BAYKAR yürütücülüğünde düzenlenen Uçan Araba Tasarım Yarışmasına katılmak için hazır mısın? Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm üniversite (lisans, yüksek lisans, doktora) ve lise öğrencilerinin katılımına açık olan yarışmaya başvurular 28 Şubat’a kadar yapılabiliyor.
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Geleceğin araçlarından biri olarak görülen “uçan araba” alanında düzenlenen bu yarışma ile amaçlanan; yoğun nüfus bölgeleri de dâhil, insan yaşam bölgelerinde veya yerleşim bölgeleri arasında bir noktadan diğerine emniyetli bir şekilde seyredebilecek bir “Uçan Araba” konseptinin ortaya konması olarak tanımlanıyor. Takımlardan; aynı anda birden fazla uçan arabanın bir şehirde görev yaptığı durumu düşünerek, araçların birbirleri ve çevreleriyle güvenli bir şekilde hareket etmelerini sağlayacak tasarımlar yapmaları bekleniyor. Dolayısıyla, geleceğin uçan arabalarında önemli bir yer teşkil edecek olan hava trafik yönetim sistemi üzerine de çalışacaklar. Yarışmacı takımlardan, tasarladıkları uçan arabayı simülasyon ortamında göstermeleri ve bu yıl ek olarak tasarlamış oldukları uçan arabanın ölçeklendirilmiş modelini yapmaları isteniyor. Finalde ise birinciyi 45.000 TL, ikinciyi 30.000 TL ve üçüncüyü 15.000 TL’lik ödül bekliyor.
35 Farklı Teknoloji Yarışması Gençleri Bekliyor!
Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarında bu yıl 35 farklı yarışma bulunuyor. TEKNOFEST 2020’den farklı olarak; Karma Sürü Simülasyon, İletişim Teknolojileri, Savaşan İHA, Yapay Zeka, Kültür ve Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı, Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmaları ilk kez düzenleniyor.
World Drone Cup, Hackİstanbul, Roket Yarışı Gibi Heyecan Verici Yarışmalar…
Toplumda teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST; gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için Roket’ten World DroneCup’a, Model Uydu’dan Hackİstanbul’a kadar onlarca yarışmalarla Türkiye tarihinin en büyük ödüllü Teknoloji Yarışmalarını gerçekleştiriyor. Gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin arttırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan genclerin projesine destek olmak için bu yıl ön eleme aşamasını geçen takımlara 5 Milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği sağlanıyor. TEKNOFEST’te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise 5 Milyon TL’nin üzerinde ödülün sahibi olacak.
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde; Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu 67 paydaş kurumun destekleriyle düzenleniyor. 21-26 Eylül tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’in bir parçası olmak ve başvurularınızı gerçekleştirmek için https://teknofest.org/yarismalar.html adresini ziyaret etmeniz yeterli olacak.
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