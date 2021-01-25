Windows 10 21H1, yeni sızıntıya göre küçük çaplı olacak

Windows 10 işletim sisteminin yeni özellik güncellemesi 21H1, daha önceden de belirttiğimiz üzere küçük çaplı bir güncelleme olacak. Ancak bu sefer sisteme gelen yeni bir yamayla birlikte yeni güncelleme hakkında bu konuda kanıt da bulunmuş gibi duruyor. Yine de Microsoft tarafından gelecek onayı beklemek ve bu bilgileri kesin olarak almamak gerektiğini vurgulamakta fayda var.

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Bahsedilen kanıt Bleeping Computer’ın tespit ettiği üzere Deskmodder.de tarafından Ocak 2021 KB4598291 toplu güncelleme ön izlemesinin yüklenmesiyle birlikte bulundu. Bu versiyon ise Windows Insider kanalına geçen hafta gelmişti. Dolayısıyla hala test aşamasında olduğunu söyleyebiliriz.

Versiyon üzerinde bazı gezinmeler yaptığında ise Deskmodder; Kayıt Defteri kısmında “Microsoft-Windows-21H1Enablement-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~0.0.0.0” isimli bir aktifleştirme alanı keşfetti.

Bu keşif, 2021 ilk yarısında gelmesi beklenen güncellemenin; aynı Ekim 2020 güncellemesinde olduğu gibi bir aktifleştirme kısmıyla harekete geçirilebileceğini bize gösteriyor. Yani daha kısacası güncellemeyle gelecek olan küçük değişiklikler, bilgisayarlarda hali hazırda yüklenmiş durumdalar. Güncelleme yayınlanma zamanına geldiği zaman ise sadece aktifleştirme butonu kullanılarak bu işlem yapılacak. Dolayısıyla büyük bir indirme işlemi yapılması gibi bir durum oluşmayacak.

Microsoft açısından bu şekildeki art arda güncellemelerin küçük değişiklikler barındırması pek de alışıldık bir şey değil. Önceleri firmadan gördüğümüz stratejide gelen büyük güncellemelerin ardından küçük güncellemeler sunulması tercih ediliyordu. Ancak yine hatırlayacağınız üzere bu sene bu stratejide değişime gidildi çünkü muhtemelen büyük değişiklikleri tam hazırlayabilmek için daha çok zaman harcanmak isteniyor.

Şunun da altını çizmemiz gerekiyor ki; Mayıs 2020 ve sonraki güncellemeye sahip olan kullanıcılar daha kolay bir şekilde yeni güncellemeyi kurabilecekler. 2020 öncesi bir Windows 10 versiyonuna sahip olanlar ise gerekli temele sahip olmayacaklarından 21H1 için indirme yapmaları gerekecek.

Son olarak güncellemenin ve aktifleştirme anahtarının test aşamasında görülmelerinin 21H1 güncellemesini Nisan, hatta Mart gibi yakın bir zamanda görebileceğimiz anlamına gelebileceğinin iletildiğini de belirtelim.