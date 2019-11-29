Windows 10 Pro, URcdkeys Black Friday indirimiyle 12$ oldu

Son dönemde dünyada olduğu kadar ülkemizde de çok başarılı işlere imza atan Xiaomi, şimdi de Ankara’da sevenleriyle buluşuyor. Şirketin Türkiye distribütörlerden Evofone, 16 Kasım Cumartesi günü Ankara’nın ilk Xiaomi Mi Store’unu açıyor. AnkaMall alışveriş merkezi içerisinde açılacak mağazada, açılışa özel birçok indirim, hediye ve kampanyalar olacak.

İndirim ve hediyeler



Mağazanın açılışına özel tüm akıllı telefon modellerinde %15, aksesuar ve ekosistem ürünlerinde ise %20 ve %30 oranında indirim olacak. Ayrıca mağazada hem açılış için sırada bekleyen hem de alışveriş yapan kullanıcılar için farklı hediyeler olacak.

Mağaza açılışında sırada bekleyen; 1-300. kişiye Mi Band 4 akıllı bileklik, 301-500. kişiye Bluetooth kulaklık ve 501-600. kişiye Bluetooth hoparlör hediye edilecek. Ayrıca mağazadan 1000 TL ve üzeri alışveriş yapan ilk 300 kişiye Mi Band 4, ikinci 300 kişiye 10.000 mAh powerbank, üçüncü 300 kişiye 5.000 mAh powerbank ve dördüncü 300 kişiye Bluetooth kulaklık hediye edilecek. Ayrıca mağazada gün boyunca her 30 dakikada 1 telefon hediye etkinliği de olacak.

Mağazada hangi ürünler olacak?

Ürün çeşitliliği en zengin teknoloji firmalardan biri olan Xiaomi, ülkemizde akıllı telefonlarıyla olduğu kadar giyilebilir teknolojiler, kulaklık ve hoparlör gibi aksesuar ve hatta scooter modelleriyle bile erişilebilen bir marka.

Ankara AnkaMall alışveriş merkezine açılacak yeni mağazada da, önceki mağazalarda olan tüm Xiaomi modellerini kullanıcılar deneyimleyebilecek ve satın alabilecek.