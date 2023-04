Microsoft, blog yazısında Windows 10 22H2‘nin işletim sisteminin son sürümü olacağını söyledi. Neredeyse sekiz yıllık aktif geliştirme ve destek sürecinin ardından Microsoft, son Windows 10 sürümünü durdurmaya karar verdi. Başlangıçta “Windows’un son sürümü” olması beklenen Windows 11 (ve yakında çıkacak olan Windows “12”) ve Microsoft’un amiral gemisi ürünündeki diğer pek çok değişiklik geldi. Ve şimdi Microsoft son Windows 10 sürümünü durduruyor. Tech Community forumlarındaki bir gönderiye göre, 22H2 son Windows 10 sürümü olacağı ve desteğin sona ermesi 14 Ekim 2025 olarak planlanlandığı belirtildi.

Duyuru, kullanıcıların Windows 10 için özellik yükseltmeleri almayacağı anlamına geliyor Şirket, Windows 10 Enterprise, Education, Home ve Pro SKU’larına aylık güvenlik yamaları ve küçük düzeltmelerle hizmet vermeye devam edecek. Mevcut LTSC sürümlerine gelince, resmî belgelerde açıklandığı gibi 14 Ekim 2025’ten sonra da desteklenmeye devam edecekler.

Windows client roadmap update! Key takeaways:

1 – #Windows10 will reach EOS on October 14, 2025.

2 – Version 22H2 will be the final version of Windows 10.

3 – You'll see the next #Windows11 LTSC release in the second half of 2024.

Read the announcement: https://t.co/CPjGmRWZdj

— Windows IT Pro (@MSWindowsITPro) April 27, 2023