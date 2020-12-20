Windows 10 kilit ekranını değiştirebilir

Gelecek güncellemelerle birlikte Microsoft, Windows 10 için kilit ekranı ve kamera ayarlarına yeni eklemeler yapabilir.

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Bu değişikliklerden bazıları işletim sisteminin mevcut ön izleme versiyonunda görülebiliyor. Özellikle Windows 10 kilit ekranına gelebilecek olan değişiklik kullanıcılar arasında fikir ayrılıklarına sebep olabilecek cinsten.

WindowsLatest tarafından tespit edildiğine göre; Windows 10’un mevcut 21277 build ön izleme versiyonunda olan özellik, deneysel bazı “flag” adreslerinin arkasında saklanmış durumda ve kilit ekranına üç boyuta benzer bir efekt getiriyor. İşlev, ekrana derinlik kazandırırken, ivmeölçer sahibi olan cihazlar için panoramik bir görüntü sunuyor. Yani özellikle tablet üzerinden Windows 10 kullanan kişiler, cihazlarını oynatmaları durumunda daha dinamik görsellerle karşılaşabilecekler. Bunun da alışılageldik kilit ekranının yanında nasıl bir reaksiyon alacağını ancak tahmin edebiliyoruz.

Özellik, kullanıcılar tarafından beğenilmemesi durumunda ise Ayarlar kısmından bu “parallax” işlevini kapatma seçeneği de mevcut olacak. Böylelikle de yine bilindik, sabit bir kilit ekranı kullanıcıları karşılayacak.

Üzerinde çalışılan diğer bir şey ise kameraya getirilmesi planlanan yeni ayarlamalar. Yine Ayarlar kısmından ulaşılabilecek seçenekler, parlaklık ve kontrast ayarlamalarının yanında kamera görüntüsünü ön izleme ve muhtemel teknik sorunları çözebilme imkanı sunacak.

WindowsLatest tarafından belirtildiğine göre; masaüstü ekran kağıdı olarak Bing’deki günün görüntüsünün kullanılmasını sağlayan Spotlight özelliği de yolda. Microsoft tarafından Windows 10’un ara yüzü için düşünülen diğer değişikliklerin içinde olan bu özelliğin ise, 2021 yılının ikinci büyük güncellemesi olacak olan Windows 10 H2 2021 ile gelmesi bekleniyor.