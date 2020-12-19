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Windows 10 komut satırı aracı, depolama takibi yapabilecek
Microsoft, Windows 10 işletim sisteminin Insider versiyonlarına dosyaların ne kadar disk alanı kullandığını söyleyen DiskUsage komut satırı aracını yerleştirdi.
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BleepingComputer tarafından Windows Insider 20277 ve 21277 versiyonlarını kontrol ederken keşfedilen DiskUsage; bütün sürücüleri veya belirli dosyaları tarayıp ne kadar alan kullandıklarını bildirebilme özelliğine sahip.
Hala gelişim aşamasında olan DiskUsage, dosya boyutlarını şu anlık byte ile gösteriyor. Ancak Windows firmasının daha bilindik olan gigabayt ve megabayt boyutlarını gösterebilmesi için uygulamaya bazı eklemelerin yaptığı da belirtiliyor. Aynı zamanda araç, yönetici ayrıcalıklarını gerektiriyor. Yani aracı denerken hata almamak isteyen Windows Insiders kullanıcılarının Windows 10 üzerinde yükseltilmiş komut istemini açmaları gerekecek.
Araç aynı şekilde genel disk alan taramaları yapabilmek için de kullanılabiliyorken; kullanıcı araç üzerinde görmek istediği dosyalar için ayarlamalar da yapabiliyor. Örneğin belli bir boyutun üstündeki dosyaları görebilmek gibi farklı kişiselleştirme ve özelleştirme seçeneklerini de sunuyor.
System32 içerisinde yer alan araç, şu anlık hala geliştirilme aşamasında. Şu anda istenildiği gibi çalışan birkaç özelliği olmakla beraber, komutlarda bazı yazım hataları da mevcut. Ancak her ne kadar bazı kullanıcılar depolama bilgileri için yine bilindik uygulamaları tercih edecek olsalar da; Windows terminalinden disk alanına ulaşmak bazı kullanıcıların ve yönetici hesapların ilgisini çekebilir.
DiskUsage, Microsoft’un getireceği bir Windows 10 güncellemesiyle birlikte sistemlere eklenmeye hazır olduğu zaman muhtemelen araç hakkında daha da çok şey duyabiliriz. Şu anlık ise sadece Windows Insiders 20277 ve 21277 kullanıcıları bu özelliği deneyimleyebiliyorlar.
Google Chrome adres çubuğundan hızlı işlemler nasıl yapılır?
Birkaç hafta önce gelen Google Chrome 87 güncellemesi, tarayıcıyı daha performanslı ve uyumlu hale getirdi. Ancak gelen özelliklerden bazıları oldukça sessiz bir şekilde geldi.
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Varsayılan olarak kapalı gelen Quick Actions, yani Hızlı İşlemler özelliği; kullanıcıların URL adres çubuğuna bazı kısa komutlar yazarak belirli işlemleri hızlıca yapmalarına olanak sağlıyor. Bu işlemlerin arasında tarayıcı geçmişi silme, çerezleri silme veya tarayıcıyı güncelleme gibi uygulamalar bulunuyor.
Google Chrome Quick Actions/Hızlı İşlemler nasıl aktifleştirilir?
Chrome 87 ile tarayıcıya eklenen bu özellik, belirttiğimiz gibi kapalı olarak geliyor. Ancak çok kısa bir iki işlemle aktifleştirilebiliyor. Bunun için öncelikle Chrome Experiments/Deneyleri kısmına girip “flags” özelliğine erişmek gerekiyor. Buna da adres çubuğuna chrome://flags yazarak ulaşılabiliyor. Ardından ise “flags” sayfasının arama kısmına “omnibox suggestion” yazıldığında aktifleştirmek gereken iki seçeneğe kolayca ulaşabiliyoruz:
- Omnibox suggestion button row
- Omnibox Pedal Suggestions
Bu iki özelliğin karşısındaki seçeneği “Default” yerine “Enabled” yaptığınız zaman, aktif hale gelmeleri için tarayıcıyı kapatıp tekrardan açmanız gerekecek. Tarayıcıyı yeniden başlattığınızda ise işlev artık kullanılabilir hale gelmiş olacak.
Bu özelliğin aktif olmasıyla beraber tarayıcınızda adres çubuğuna gidip “çerezleri sil”, “tarayıcı güncelle”, “sayfayı çevir”, “gizli pencere/mod”, “şifreleri yönet”, “geçmişi sil”, “kredi kartını düzenle” gibi komutları yazdığınız zaman çıkacak seçeneğe tıklayıp işlemlerinizi hızlıca gerçekleştirebiliyorsunuz. Hatta açık olan bir sekmenizin ismini yazdığınızda ona geçiş bile sağlayabiliyorsunuz.
Adım Adım Quick Actions aktifleştirme nasıl yapılır?
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Microsoft Edge, tarayıcıların büyük sorunlarından birini çözüyor
Microsoft, tarayıcısı Edge için RAM kullanımını azaltacağı düşünülen yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.
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Deneme aşamasındaki bu özelliğe göre tarayıcı, açık olan sekmelere uzun süre geçilmemesi durumunda o sekmeleri beklemeye alabilecek. Bunun, özellikle de bilgisayar üzerinden iş yapılıyor veya çoklu sekmeler kullanılıyorsa; tarayıcıların zaman zaman bilgisayarın performansını bile düşürebilen RAM kullanımı sorununu bir nebze olsun çözeceği düşünülüyor.
Konuyla alakalı bilgiler Windowslatest’tan geliyor. Buna göre Microsoft, yakın zamanda ivme kazanan tarayıcısı Edge için yeni bir deneysel özellik ekledi. Bir süredir kullanılmayan açık sekmeleri beklemeye alması planlanan özellik, sekmelerin açılması durumunda ise onları tekrardan aktif hale getiriyor. Özelliğin denemelerinde ise RAM ve işlemci kullanımında ciddi farklar gözlemlenebiliyor.
Microsoft Edge Beta versiyonunda özellik mevcut durumda
Bu özellik deneysel olması nedeniyle tahmin edilebileceği gibi şu anda sadece beta kanalında erişilebilir halde. Ancak birkaç hafta içerisinde tarayıcıya gelmesi olası. Böylelikle ilk olarak Chromium 79 ile gelen özellik Microsoft tarafından yavaş yavaş kullanıma koyulmaya başlanmış olacak. Ayrıca Microsoft’un dediğine göre aktif olmayan sekmelerin uyutulması, Windows 10’da %32 RAM tasarrufunun yanında %37 de işlemci tasarrufu sağlıyor. Bunun yanında dizüstü bilgisayarlar için pil kullanımını da azaltıyor.
Kullanıcı bu özelliği kendi isteğine göre ayarlayabiliyor ve açık sekmelerin hangi süre sonunda beklemeye alınabileceğine karar verebiliyor. Sonuç olarak da kullanımda olup beklemeye alınan sekmeler az tüketim sağlarlarken, onlara dönüldüğünde sistem tekrar onları yükleme yoluna gidiyor.
Bununla beraber bir ses veya görüntü sunulan sekmeler veya kayıt altında olan sekmelerin bekleme özelliğinde bir istisna oluşturduklarını da hatırlatmakta fayda var. Yine kendini sürekli yenileyen veya aktif kalması gerekecek türden sekmeler de var olabilir. Dolayısıyla başka türden istisnaların olup olmayacağını görebilmek için beklememiz gerekecek.
Son olarak deneme aşamasında olan özelliğin bazı sekmelerde ve sitelerde nasıl çalışacağı, beklemeden sonra aktif hale gelen sekmelerin düzgün çalışıp çalışmayacağı veya nasıl tepki verecekleri net olarak bilinmiyor. Dolayısıyla özelliğin beta aşamasında biraz daha gözlemlenip gelişmesi gerekecek.
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Samsung Galaxy S20 FE için One UI 3.0 (Android 11) yayınlandı
Samsung, Galaxy S20 FE modeli için Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesini kararlı haliyle yayınlamaya başladı. Güncellemeyi cihazınıza Ayarlar > Yazılım güncellemesi > İndir ve yükle bölümüne giderek indirmeyi başlatabilirsiniz.
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Samsung, son zamanlarda yazılım güncellemesi konusunda istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesini ilk olarak Galaxy S20 serisine veren Samsung, birkaç gün önce de Galaxy Note 20 serisi için aynı hamleyi yapmıştı. Diğer cihazlarınaysa Ocak 2021’den itibaren güncellemeyi dağıtmaya başlayacağını ifade eden Samsung, bu hafta sürpriz bir şekilde Galaxy S20 FE için One UI 3.0’ı yayınladı.
“Sürpriz bir şekilde” diyoruz, çünkü Galaxy S20 FE normal şartlarda Android 11 güncellemesini alacak Samsung telefonlar listesinin “Ocak 2021” bölümünde yer alıyordu. Yani Samsung, Galaxy S20 FE’ye 2021’den itibaren One UI 3.0 güncellemesini vereceğini açıklamıştı, ancak şirket her ne sebeple olduysa karar değiştirmiş gibi görünüyor. Eğer siz de Samsung Galaxy S20 FE sahibiyseniz, bugünden itibaren belirli aralıklarla güncellemelerinizi mutlaka kontrol edin. One UI 3.0 güncellemesi OTA yoluyla akıllı telefonunuza gelir gelmez güncellemeyi yükleyebilir ve kullanabilirsiniz.
One UI 3.0 güncellemesinden sonra Galaxy S20 FE, ne gibi özelliklere sahip olacak?
Ana ekran
- İlişkili bir widget eklemek için bir uygulamaya dokunun ve basılı tutun.
- Ana ekranın boş bir alanına çift dokunarak ekranı kapatın. Bunu Ayarlar > Gelişmiş özellikler > Hareketler ve İşaretler bölümünden açabilirsiniz.
Galaxy S20 FE kilit ekranı
- Dinamik Kilit ekranında artık daha fazla kategori var ve birden fazla seçim yapabilirsiniz.
- Kilit ekranı widget’ları geliştirildi.
Hızlı panel
- Ekranın üstünden aşağı kaydırdığınızda konuşmalarınızı ve medya kontrollerinizi daha düzenli bir biçimde görebilirsiniz.
AOD
- Always on Display için sunulan widgetlar geliştirildi.
Galaxy S20 FE erişilebilirlik özellikleri
- Cihaz kurulumu sırasında en önemli erişilebilirlik ayarlarına hızlı erişim sağlayabilirsiniz. Kullandıklarınıza göre önerilen erişilebilirlik özelliklerini edinebilirsiniz.
- Erişilebilirlik kısayollarını daha kolay ayarlayabilirsiniz.
- Ses dedektörleri artık size daha fazla görünürlük sağlamak için TV’ler ve ışıklar gibi SmartThings cihazlarınızla birlikte çalışıyor.
Samsung Klavye
- Klavye ayarlarını Ayarlar > Genel yönetim altında daha kolay bulabilirsiniz. Ayarlar ayrıca en önemlilerini ilk sıraya koymak için yeniden düzenlenmiştir.
Samsung DeX
- Artık desteklenen TV’lere kablosuz olarak bağlanabilirsiniz.
- Yeni dokunmatik yüzey çoklu hareket desteği, bağlandığınız ekranı yakınlaştırabilmenizi ve yazı tipi boyutunu daha kolay değiştirmenizi sağlar.
Galaxy S20 FE İnternet uygulaması
- Geri düğmesine dokunduğunuzda web sitelerinin sizi yeniden yönlendirmesini engelleme özelliği eklendi. Çok fazla açılır pencere veya bildirim gösteren web siteleri için uyarılar ve engelleme seçenekleri eklendi.
- Ayarların bulunmasını kolaylaştırmak için menüler yeniden düzenlendi. Web siteleri için çevirici de dahil olmak üzere birkaç yeni eklenti eklendi.
- Daha sürükleyici bir göz atma deneyimi için durum çubuğunu gizleme seçeneği eklendi.
- Maksimum açık sekme sayısı 99’a çıkarıldı.
- Sekmeleri kilitleme ve yeniden sıralama özelliği eklendi.
- Tüm cihazlarda desteklenen sekme çubuğunun tasarımı geliştirildi.
- Samsung İnternet kenar paneli desteği sona erdi.
Kişiler ve Telefon
- Yinelenen kişileri hızla silmenize yardımcı olacak bir seçenek eklendi.
- Arama deneyimi geliştirildi.
Telefon / Çağrı geçmişi
- Çağrı ekranını kendi resimleriniz ve videolarınızla özelleştirme özelliği eklendi.
Mesajlar
- Yakın zamanda silinen mesajları içerecek bir çöp kutusu eklendi.
Takvim
- Aynı başlangıç saatine sahip etkinlikler artık ay ve ajanda görünümünde birlikte gösteriliyor.
- Etkinlik ekleme ve düzenleme seçeneklerinin genel düzeni yeniden yapılandırıldı.
- Tam ekranda gösterilen uyarıların düzeni iyileştirildi.
Galaxy S20 FE – Dijital sağlık ve Ebeveyn kontrolleri
- Haftalık raporunuza trendler eklendi. Kullanımınızın önceki haftadan bu yana nasıl değiştiğini görebilir ve her özellik için kullanım sürenizi kontrol edebilirsiniz.
- Haftalık rapora sürüş sırasında telefon kullanım süresi eklendi.
- Telefonunuzun kilidini açmadan ekran sürenizi kontrol edebilmeniz için bir kilit ekranı widgetı eklendi.
- Ekran sürenizi ayrı ayrı izleyebilmenizi sağlayacak kişisel ve çalışma modları için ayrı profiller eklendi.
Kamera
- Otomatik odaklama ve otomatik pozlama işlevi ve kullanılabilirliği geliştirildi.
Fotoğraf Editörü
- Düzenlenen resimleri orijinal sürümlerine geri döndürme özelliği eklendi.
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