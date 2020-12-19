Windows 10 komut satırı aracı, depolama takibi yapabilecek

Microsoft, Windows 10 işletim sisteminin Insider versiyonlarına dosyaların ne kadar disk alanı kullandığını söyleyen DiskUsage komut satırı aracını yerleştirdi.

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BleepingComputer tarafından Windows Insider 20277 ve 21277 versiyonlarını kontrol ederken keşfedilen DiskUsage; bütün sürücüleri veya belirli dosyaları tarayıp ne kadar alan kullandıklarını bildirebilme özelliğine sahip.

Hala gelişim aşamasında olan DiskUsage, dosya boyutlarını şu anlık byte ile gösteriyor. Ancak Windows firmasının daha bilindik olan gigabayt ve megabayt boyutlarını gösterebilmesi için uygulamaya bazı eklemelerin yaptığı da belirtiliyor. Aynı zamanda araç, yönetici ayrıcalıklarını gerektiriyor. Yani aracı denerken hata almamak isteyen Windows Insiders kullanıcılarının Windows 10 üzerinde yükseltilmiş komut istemini açmaları gerekecek.

Araç aynı şekilde genel disk alan taramaları yapabilmek için de kullanılabiliyorken; kullanıcı araç üzerinde görmek istediği dosyalar için ayarlamalar da yapabiliyor. Örneğin belli bir boyutun üstündeki dosyaları görebilmek gibi farklı kişiselleştirme ve özelleştirme seçeneklerini de sunuyor.

System32 içerisinde yer alan araç, şu anlık hala geliştirilme aşamasında. Şu anda istenildiği gibi çalışan birkaç özelliği olmakla beraber, komutlarda bazı yazım hataları da mevcut. Ancak her ne kadar bazı kullanıcılar depolama bilgileri için yine bilindik uygulamaları tercih edecek olsalar da; Windows terminalinden disk alanına ulaşmak bazı kullanıcıların ve yönetici hesapların ilgisini çekebilir.

DiskUsage, Microsoft’un getireceği bir Windows 10 güncellemesiyle birlikte sistemlere eklenmeye hazır olduğu zaman muhtemelen araç hakkında daha da çok şey duyabiliriz. Şu anlık ise sadece Windows Insiders 20277 ve 21277 kullanıcıları bu özelliği deneyimleyebiliyorlar.