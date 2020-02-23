Nasıl Yapılır
Windows 10 KB4532693 ile silinen dosyalar nasıl kurtarılır?
Microsoft’un geçtiğimiz hafta yayımladığı Windows 10 güncellemesi bazı kullanıcı dosyalarına ulaşılamamasına neden oldu. Rehberimizde bu dosyaları geri getirmenin yollarını anlatıyoruz.
11 Şubat 2020 tarihinde yayımlanan KB4532693 sürüm numaralı güncelleme bazı kullanıcı dosyalarını ulaşılmaz hale getirdi. Yeni güncellemede bulunan hata, dosyalarınızı silmiyor fakat yerini değiştiriyor. Aynı zamanda Başlat Menüsü ve Görev Çubuğu ayarlarını da sıfırlıyor. Eğer sizde bu güncellemeyi sistemine kurup dosyalarına ulaşamayanlardansanız, dosyalarınızı geri getirmenin en kolay yolunun güncellemeyi kaldırmak olduğunu belirtelim.
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Windows 10 KB4532693 güncellemesi nasıl kaldırılır?
Bilgisayarınızda Ayarlar – Güncelleme ve Güvenlik – Windows Update – Güncelleştirme geçmişini görüntüle kısmına gelip Güncelleştirmeleri kaldır seçeneğine tıklayın. Burada KB4532693 sürüm numaralı güncellemeyi bularak üzerine sağ tıklayıp “Kaldır” seçeneğine tıklayın. Güncellemeyi kaldırmanın bir diğer yöntemi ise Denetim Masası – Programlar – Yüklü Güncelleştirmeler yolunu izleyip karşınıza çıkan güncelleme listesinde KB4532693 sürüm numaralı güncellemeyi bularak üzerine sağ tıklayıp “Kaldır” seçeneğine tıklamaktır. Güncellemeyi kaldırdıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekiyor.
Düşükte olsa güncellemeyi kaldırmanıza rağmen dosyalarınıza ulaşamama ihtimaliniz var. Eğer bu durum ile karşılaşırsanız C Yerel Diski – Kullanıcılar klasörü içinde sizin sistemi kurarken isim verdiğiniz kullanıcı klasörünüzün isminin değiştiğini göreceksiniz. İsmi değişen bu klasör içinden dosyalarınıza ulaşabilirsiniz.
Microsoft bu hatayı barındırmayan yeni bir güncelleme yayınlayana kadar sisteminizi güncellememenizi tavsiye ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
Apple Airpods kulaklıkları Android ile kullanma rehberi
Apple’ın son yıllarda yüksek satış rakamları elde ettiği Apple Airpods kulaklıkları Android işletim sistemli cihazlarınızla da kullanabiliceğinizi biliyor muydunuz ? Nasıl yapılacağını rehberimizde anlatıyoruz.
Apple Airpods kulaklıkları seven ve aktif gürültü engelleme, uzun pil ömrü gibi özelliklerinden yararlanmak isteyen bir Android kullanıcısıysanız, iPhone kullanıcılarının yaptığına ek birkaç adım ile sizde Airpods kulaklıkları kullanabilirsiniz. iPhone ile kullanabileceğiniz bazı özelliklerden mahrum kalacak olsanız da kullanabileceğiniz özellikler hiç de az değil.
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Airpods, Android cihazlar ile nasıl eşleştirilir?
- İlk olarak Android cihazınızda “Ayarlar” menüsünden “Bluetooth” ayarlarına girin.
- “Yeni cihaz ekle” veya “Eşleştir” butonuna tıklayın.
- Airpods’ların kutusunu açın ve kutunun arka bölümünde bulunan tuşa bildirim ışığı beyaz renkte yanıp sönmeye başlayana kadar basılı tutun.
- Android cihazınızın bluetooth cihazlar listesinde Airpos’ları seçin ve eşleştirme işlemini tamamlayın.
Bu işlem sonrası Apple Airpods kulaklıkları Android işletim sistemli cihazlarınız üzerinde herhangi bir kablosuz kulaklık gibi kullanabilirsiniz. Eşleştirme sonrası kulaklıklar, kutularından çıktıklarında cihazınız ile otomatik bağlantı kuracak ve kutularına yerleştirildiklerinde bağlantıyı otomatik olarak sonlandıracaklar.
Kullanabileceğiniz özellikler
- Airpods üzerinden dokunmatik kontroller ile müzik durdurma, başlatma,bir sonraki ve bir önceki şarkıya gitmek.
- Airpods üzerinde uzun dokunmatik kontroller ile aktif gürültü engelleme özelliği kapatmak ve açmak.
- Kutudan çıkarıldığında otomatik bluetooth bağlantısı kurmak ve kutuya yerleştirildiğinde bağlantıyı sonlandırmak.
- Telefonunuz ters kablosuz şarj desteği sunuyorsa kulaklıkları telefon ile şarj etmek.
Kullanamayacağınız özellikler
Çoğumuzun tahmin edebileceği gibi Apple kendi ürünü kulaklıkları iPhone ile kullanmanızı istiyor. Airpods’ları Android işletim sistemli bir cihaz ile kullandığımızda aktif olmayan özellikler şu şekilde:
- Kulaklıkları kulağımızdan çıkardığımızda otomatik olarak müziği durdurma ve taktığımızda devam etme özelliği.
- Telefon üzerinden kulaklıkların şarj durumunu görmek. (Bu özellik için 3. parti bir uygulama olan AirBattery uygulamasına ihtiyacınız olacak).
- Airpods üzerinden kişisel asistanları aktif etmek ve komut vermek.
Kullanamayacağınız özellikler sizin için önemli ise Apple Airpods yerine Android ile tam uyumlu rakiplerine şans vermeyi düşünebilirsiniz.
Nasıl Yapılır
UEFI Windows 10 kurulum USB’si hazırlama rehberi
PC kullanıcıları, bilgisayarlarının kullanım ömrü boyunca pek çok sebeple temiz bir Windows 10 kurulumuna ihtiyaç duyar. Bu işlemin en kolay yolu hazırlayacağınız kurulum USB’si ile bu kurulumu gerçekleştirmek olacaktır. Peki UEFI Windows 10 kurulum USB’si nasıl hazırlanır? Rehberimizde bu sorunun cevabını veriyoruz.
Kısaca UEFI’nin ne olduğundan bahsetmek gerekirse, Windows’un donanım yazılımı olarak adlandırdığı ve hepimizin BIOS olarak bildiği sisteminin güncel ve en yeni hali olduğu söylenebilir. UEFI sisteminin avantajları ise PC’nizin eski Legacy kurulumlarına göre çok daha kısa sürede açılması, kapanması ve uyku moduna girmesidir. Aynı zamanda donanım ve işletim sistemi arasında daha hızlı bir haberleşme sağlaması da UEFI kurulumun PC kullanıcılarına sunduğu avantajlar arasında.
Kurulum USB’si hazırlamak için gerekenler şu şekilde:
- UEFI destekli bir PC
- 8 GB ve üzeri kapasiteli bir USB bellek
- Windows 10 ISO dosyası
- Rufus 3.8 yazılımı
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UEFI kurulum USB’si oluşturma adımları ise şu şekilde:
- Rufus 3.8 yazılımını yönetici olarak çalıştırın.
- UEFI Windows 10 kurulumu yapacağınız USB belleği seçin. PC’nize bağlı bellekler arasından doğru olanı seçtiğinize emin olun.
- İndirdiğiniz ISO dosyasını seçmek için seç butonuna tıklayıp indirdiğiniz dosyayı Rufus yazılımına gösterin.
- Disk bölüm düzenini GPT olarak seçin. Hedef sistem otomatik olarak UEFI olacaktır.
- Başlat butonuna tıklayın ve ekrana gelen uyarı üzerinde “Tamam” butonuna tıklayıp işlemin sona ermesini bekleyin.
Rufus işlemin bittiği uyarısını verdikten sonra yazılımı kapatıp USB’nizi istediğiniz UEFI destekli sisteme Windows kurulumu yapmak için kullanabilirsiniz.
Nasıl Yapılır
Android TV’yi telefona bağlamak (TV üzerinden telefon kontrol)
Android TV üzerinden telefon nasıl kontrol edilir? Bu videomuzda, ofisimize inceleme için gelen Philips 55PUS7504 modelini kullanarak, Android Home uygulaması üzerinden telefonumuzu TV’ye yansıtıyoruz.
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Android TV’yi telefona bağlamak – TV üzerinden telefon kontrol nasıl yapılır?
İlk olarak Android TV’niz ile Android telefonunuzun aynı Wi-Fi ayına bağlı olması gerekiyor. Ardından, akıllı telefonumuzla Google’ın akıllı ev ürünlerini tek bir panelden yönetmek için geliştirdiği Google Home uygulamasını telefonumuza kuruyoruz.
Google Home uygulamasını açtığımızda, eğer telefonumuz ve TV’miz aynı ağa bağlıysa herhangi bir ayar yapmaya gerek kalmadan hemen alt menüde TV’miz görünecektir. Bizim örneğimizde hemen aşağıda 55PUS7504 ismiyle televizyon menüde belirdi. Buradan televizyona tıkladığımızda hem akıllı telefonumuzun görüntüsünü TV’ye yansıtma, hem de TV’nin ses seviyesi gibi bazı özelliklerini direkt olarak telefon üzerinden kontrol etme gibi işlevleri kullanabiliyoruz. Eğer telefonumuzdaki görüntüyü TV’ye aktarmak istiyorsak hemen sağ köşedeki “Ekranımı yansıt” tuşuna basmamız yeterli. Bundan sonra telefonumuzu çok daha büyük bir ekran sunan televizyonumuz üzerinden kontrol edebiliriz.
Daha önce bir videomuzda da bahsettiğimiz gibi, telefonunuzu TV’ye bağlamanın birçok farklı yöntemi var. Kablosuz olarak Android TV’lerde görüntü aktarmak oldukça kolay. Örneğin YouTube’da izlediğiniz bir videoyu televizyonunuza yansıtmanız için tek yapmanız gereken YouTube ekranında üst bölümde yer alan “yansıt” seçeneğine gelerek açılan menüde televizyonunuzu seçmek.