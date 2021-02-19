Windows 10 güncelleme desteği almak bazıları için zorlaşıyor

Microsoft Uzun Süreli Hizmet Kanalı (LTSC) versiyonları için verdikleri desteği azaltacağını açıkladı. Dolayısıyla bazı Windows 10 Enterprise (Şirket) hesabına sahip olanların hizmet koşullarını tekrar gözden geçirmeleri gerek.

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Yıl sonuna gelmesi beklenen Windows 10 21H2 güncellemesiyle başlayacak olan uygulamayla birlikte; Enterprise LTSC hesapları önceki gibi on yıl değil, beş yıl destek alabilecekler. Microsoft bu kararın daha kapalı ve görev odaklı sistemler olan Enterprise LTSC versiyonu müşterileriyle yapılan detaylı görüşmelerin ardından alındığını söylüyor. Konuyla alakalı olarak Microsoft 365 kıdemli ürün yöneticisi Joe Lurie; bir blog paylaşımında da sistemle ilgili buna benzer bilgiler veriyor.

Diğer yandan bazı LTSC müşterilerinin de konuyla alakalı isteklerini belirttiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu tip taleplerin Microsoft firmasının böyle bir adım atmasında önemli rolü var. Ki firmanın içerisinde de bu tip konuşmaların döndüğü haberi dolaşıyor. Çünkü firma sürekli geliştirilen sistem ve kullanıcı deneyimini neredeyse on senelik sistemlere uygulamanın oldukça zor olduğunu düşünüyor.

Bu hamlenin LTSC versiyonunun on senelik desteğine güvenen bazı kullanıcıları rahatsız edeceğini de tahmin edebiliyoruz. Ama Lurie’ye göre uzun süreli desteğe ihtiyacı olan kişiler “edge” ve “IoT” teknolojisi cihazlarını kullanıyorlar. Bu cihazlarda ise yine on yıl desteği devam edecek Windows 10 IoT Enterprise LTSC versiyonu kurulu halde olması mümkün oluyor.