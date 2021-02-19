İşletim Sistemleri
Windows 10 güncelleme desteği almak bazıları için zorlaşıyor
Microsoft Uzun Süreli Hizmet Kanalı (LTSC) versiyonları için verdikleri desteği azaltacağını açıkladı. Dolayısıyla bazı Windows 10 Enterprise (Şirket) hesabına sahip olanların hizmet koşullarını tekrar gözden geçirmeleri gerek.
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Yıl sonuna gelmesi beklenen Windows 10 21H2 güncellemesiyle başlayacak olan uygulamayla birlikte; Enterprise LTSC hesapları önceki gibi on yıl değil, beş yıl destek alabilecekler. Microsoft bu kararın daha kapalı ve görev odaklı sistemler olan Enterprise LTSC versiyonu müşterileriyle yapılan detaylı görüşmelerin ardından alındığını söylüyor. Konuyla alakalı olarak Microsoft 365 kıdemli ürün yöneticisi Joe Lurie; bir blog paylaşımında da sistemle ilgili buna benzer bilgiler veriyor.
Diğer yandan bazı LTSC müşterilerinin de konuyla alakalı isteklerini belirttiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu tip taleplerin Microsoft firmasının böyle bir adım atmasında önemli rolü var. Ki firmanın içerisinde de bu tip konuşmaların döndüğü haberi dolaşıyor. Çünkü firma sürekli geliştirilen sistem ve kullanıcı deneyimini neredeyse on senelik sistemlere uygulamanın oldukça zor olduğunu düşünüyor.
Bu hamlenin LTSC versiyonunun on senelik desteğine güvenen bazı kullanıcıları rahatsız edeceğini de tahmin edebiliyoruz. Ama Lurie’ye göre uzun süreli desteğe ihtiyacı olan kişiler “edge” ve “IoT” teknolojisi cihazlarını kullanıyorlar. Bu cihazlarda ise yine on yıl desteği devam edecek Windows 10 IoT Enterprise LTSC versiyonu kurulu halde olması mümkün oluyor.
İşletim Sistemleri
Windows 10 güncellemesi bazı kameraları bozabiliyor, çözüm yolda
Windows 10 Mayıs ve Ekim 2020 versiyonlarına gelen Şubat güncellemesi bazı kullanıcıların kameralarına sorun yaşattı. Microsoft şimdi kameralarının devre dışı bırakıldığını söyleyen kullanıcıların bu sorununu çözmeye çalışıyor.
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KB4601319 güncellemesiyle birlikte görülen sorunu kullanıcılar Windows 10 Geribildirim Platformu üzerinden iletti. Windows Latest tarafından tespit edilen bu durum; görünüşe göre Intel RealSense Depth ve Razer Stargazer kamera markalarını da etkiliyor.
Ayrıca bir Microsoft mühendisi konuyla alakalı bir paylaşım da yaptı. Kameralarla alakalı sorunun farkında olduklarını belirten yetkili, çözüm üzerinde çalıştıklarını söyledi. Diğer yandan kameralarını çalıştırması gereken kişilerin ise güncellemeyi kaldırmaları gerektiğini not düştü. Dolayısıyla bahsedilen güncelleme nedeniyle kamera sorunları yaşıyorsanız eğer, güncellemeyi kaldırmanız gerekecek.
Bununla birlikte Microsoft güncelleme notlarına göre KB4601319 versiyonu fare, klavye veya dokunmatik kalem gibi yan donanımlar için güvenlik iyileştirmeleri içeriyor. Aynı zamanda şifre onayı ile alakalı güncellemeler de paketin içinde yer alıyor.
Diğer yandan Reddit üzerinden tespit edilen başka hatalar da mevcut. Özellikle Discord’da görülen bazı hatalarla beraber bazı fare ve klavye sorunları da bildirilenler arasında. Yine kullanıcılar görünüşe göre siyah ve mavi ekran sorunlarıyla da karşılaşabiliyorlar. Ancak bu tip sorunların fazla yaygın olmadığını ve bahsettiğimiz gibi çözümün yolda olduğunu umduğumuzu söyleyebiliriz.
İşletim Sistemleri
Windows 10 yeni güncellemesi beklenenden erken gelecek
Daha önceden duyulan Haziran tarihinin aksine Windows Central merkezli Zac Bowden’ın verdiği yeni bilgiler; Microsoft firmasının gelecek Windows 10 güncellemesini Mayıs civarında çıkarmayı planladığını söylüyor. 21H1 güncellemesi için takvimi gördüğünü belirten Bowden, güncellemenin Nisan gibi bitirilip Mayıs’ta dağıtılmaya başlanacağını belirtiyor. Tabii ki bu durum güncellemede büyük bir hata bulunmaması durumunda geçerli.
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Onun dışında güncellemeyle gelecek özelliklerin bu hafta gibi bitirilmesi mümkün. Dolayısıyla Windows Insiders kanalındaki kullanıcılar yeni versiyonu test edip son görüşlerini bildirme şansına sahip olabilirler.
Söylediğimiz gibi yılın ilk güncellemesi nispeten küçük bir güncelleme olacak gibi duruyor. Yani güncelleme sadece sisteme birkaç değişiklik getirecek. Aynı zamanda sisteme yeni bir görünüş verecek sonraki büyük güncelleme için bir zemin hazırlamış olacak.
Bununla beraber küçük güncellemelerde genelde olduğu gibi bu güncelleme de küçük bir indirme gerektirecek. Hatta Mayıs ve Ekim versiyonlarına sahip olanlar bu güncellemeyi bir aktifleştirme butonuyla beraber sisteme dahil edebilecek. Önceki Windows 10 versiyonlarına sahip olan kullanıcıları ise sistem altyapısı olmayacağı için daha büyük bir indirme bekliyor.
İkinci çeyrekte beklenen ilk güncelleme tarihi olarak Haziran ayı herkese normal dışı gelmişti. Mayıs ayı ise hem genel takvim anlamında hem de uygunluk anlamında kulağa daha doğru geliyor.
İşletim Sistemleri
Windows 10 güncellemesi kullanım özelleştirmeleri sunabilir
Microsoft Windows 10 işletim sistemi için yeni bazı optimizasyon seçenekleri denemesi yapıyor. Buna göre kullanıcılar cihazlarını çoğunlukla kullandıkları amaca göre özelleştirebilecekler. Şimdilik sadece ön izleme versiyonlarında deneme aşamasında olan özelliğin genel çıkışındaki işlevleri henüz net değil. Hatta uzun vadede bu özelliğin eklenilmesinin tercih edilip edilmeyeceği de meçhul.
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Ancak Windows Latest’tan alınan bilgilere göre devam edilmesi tercih edilirse; Ayarlar kısmında düzenlemeye gidecek şirket menüye “Cihaz Kullanımı” adlı bir kısım ekleyecek. “Özelleştirme” bölümünde yer alacak bu ayar altında kullanıcı altı ana kategoride seçim yapacak. Bu seçenekler ise Oyun, Aile, Yaratıcılık, Okul, Eğlence ve İş olarak karşımıza çıkıyor.
Windows 10 sisteminin bu seçeneklerle birlikte nasıl bir düzenlemeye gideceği net değil. Ancak örneğin Oyun kısmının seçilmesiyle sistemin batarya, fare ayarları ve görsel efektlerde düzenlemeye gitmesi; böylelikle de sistemi oyun için en uygun hale getirmesi muhtemel gözüküyor.
Cihaz Kullanımı işlevi, yenilenecek olan Microsoft ilk kullanım ekranının da bir parçası olabilir gibi duruyor. Öyle ki Microsoft tarafından açıklandığına göre bu ekran, kullanıcıların güncellemelerden sonra cihazlarını kurmalarına yardımcı olan bir sistem. Dolayısıyla Microsoft’un birkaç yıldır mevcut olan bu sistem için yeni planlarının olması mümkün.
Konuyla alakalı daha fazla bilgiye ise yıl sonlarına doğru gelecek Windows 10 büyük güncellemesiyle birlikte ulaşabiliriz.
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