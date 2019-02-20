Samsung’un 5499 TL fiyatıyla dikkat çeken yeni daha uygun fiyatlı modeli olan Samsung Galaxy S10e modeliyle karşınızdayız.

Samsung Galaxy S10e ön inceleme: Ailenin uygun fiyatlı üyesi

Samsung Galaxy S10e özellikleri

Samsung’un e takınısı alan ve üst seviye bir lite modeli diyebileceğimiz Galaxy S10e, Samsung Exynos 9820 işlemcisinden gücünü alan üst seviye bir telefon olarak dikkat çekiyor.5,8 inçlik FullHD+ Super AMOLED ekranında parmak izi okuyucusu barındırmayan telefon, yandaki güç tuşundan parmak izi ile güvenlik sağlıyor.

Galaxy S10e 12 MP ve 16 MP arka kamerası ile beraber 10 MP çözünürlüğünde Infinity O ekranı ile ekran içine saklanan ön kamerası ile birlikte geliyor. 3.100 mAh bataryası ile bir günü çıkarmaya çalışacak olan Galaxy S10e, kablosuz hızlı şarj desteği de sunuyor.

Samsung Galaxy S10e Türkiye Fiyatı

Samsung’un resmi açıklamasına göre 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan Galaxy S10e, 5499 TL’den satışa çıkıyor.