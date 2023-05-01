Xiaomi orta segmentte birçok modeli ile yer alıyor. Bunlardan birisi de Redmi Note serisi. Özellikle Redmi Note Pro modelleri ülkemizde en çok sevilen modellerin başında geliyor. Geçtiğimiz sene Redmi Note 11 Pro modelleriyle tasarım değişikliğine giden marka farklı modelleriyle de seçenekler sunmuştu. Bu sene ise Redmi Note 12 Pro’nun sadece 4G versiyonunu Türkiye’ye getirmeyi seçti.
Peki geçtiğimiz senenin en gözde telefonlarından Redmi Note 11 Pro mu daha iyi yoksa yenilenen Redmi Note 12 Pro mu daha iyi? Hangisi fiyatını daha çok hak ediyor? Bu soruların cevaplarını videoda bulabilirsiniz. İyi seyriler.
Redmi Note 11 Pro özellikleri
Boyutlar: 164,2 x 76,1 x 8,1 mm 202 gram
Ekran: 6,67 inç FHD+ Super AMOLED, 120Hz
İşlemci: Mediatek Helio G96
RAM/Depolama: 8 GB RAM / 128 GB +microS D
Kamera: 108 MP + 8MP + 2MP + 2MP / 16MP Ön Kamera
Ses: Stereo hoparlör
İşletim Sistemi: Android 11 MIUI 13
Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, Kızılötesi
Batarya: 5.000 mAh
Şarj: 67 Watt
Ağ Bağlantıları: WiFi, Bluetooth 5.1
Redmi Note 12 Pro Teknik Özellikleri
Tasarım: 164.2 x 76.1 x 8.1 mm 201.8 gram
Ekran: 6.67 inç AMOLED 120Hz Dolby Vision, 1100 nit parlaklık
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 732G
RAM/Depolama: 8/256
Kamera: 108 MP + 8MP + 2MP + 2MP / 16MP Ön Kamera
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 67W Turbo Şarj
Ağ Bağlantıları: WiFi, Bluetooth 5.0
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