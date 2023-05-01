Xiaomi orta segmentte birçok modeli ile yer alıyor. Bunlardan birisi de Redmi Note serisi. Özellikle Redmi Note Pro modelleri ülkemizde en çok sevilen modellerin başında geliyor. Geçtiğimiz sene Redmi Note 11 Pro modelleriyle tasarım değişikliğine giden marka farklı modelleriyle de seçenekler sunmuştu. Bu sene ise Redmi Note 12 Pro’nun sadece 4G versiyonunu Türkiye’ye getirmeyi seçti.

Peki geçtiğimiz senenin en gözde telefonlarından Redmi Note 11 Pro mu daha iyi yoksa yenilenen Redmi Note 12 Pro mu daha iyi? Hangisi fiyatını daha çok hak ediyor? Bu soruların cevaplarını videoda bulabilirsiniz. İyi seyriler.

Redmi Note 11 Pro özellikleri

Boyutlar: 164,2 x 76,1 x 8,1 mm 202 gram

Ekran: 6,67 inç FHD+ Super AMOLED, 120Hz

İşlemci: Mediatek Helio G96

RAM/Depolama: 8 GB RAM / 128 GB +microS D

Kamera: 108 MP + 8MP + 2MP + 2MP / 16MP Ön Kamera

Ses: Stereo hoparlör

İşletim Sistemi: Android 11 MIUI 13

Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, Kızılötesi

Batarya: 5.000 mAh

Şarj: 67 Watt

Ağ Bağlantıları: WiFi, Bluetooth 5.1

Redmi Note 12 Pro Teknik Özellikleri

Tasarım: 164.2 x 76.1 x 8.1 mm 201.8 gram

Ekran: 6.67 inç AMOLED 120Hz Dolby Vision, 1100 nit parlaklık

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 732G

RAM/Depolama: 8/256

Kamera: 108 MP + 8MP + 2MP + 2MP / 16MP Ön Kamera

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 67W Turbo Şarj

Ağ Bağlantıları: WiFi, Bluetooth 5.0

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