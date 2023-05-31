Yapay zeka destekli popüler sohbet botu ChatGPT, iOS uygulamasını Türkiye’deki kullanıcılar için de kullanıma açtı. Artık Türkiye’de bulunan iPhone sahipleri, ChatGPT’yi doğrudan App Store’dan indirebilirler.

OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT, iOS platformu için yayınlanan mobil uygulamasıyla büyük ilgi görmüştü. İlk etapta sadece ABD’de kullanılabilen uygulama, daha sonra 40’tan fazla ülkede kullanıma sunulmuştu. Şimdi ise Türkiye’deki iPhone kullanıcıları da bu deneyimi yaşayabilecekler.

ChatGPT’nin iOS uygulaması, Türkiye’deki kullanıcılar için App Store üzerinden indirilebilir hale geldi. Daha önce Türkiye’den erişim sağlamak için dolambaçlı yöntemler kullanılması gereken uygulama, artık doğrudan indirilebilir durumda.

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ChatGPT’yi indirmek isteyen kullanıcılar, App Store’a giderek uygulamayı aratabilir ve cihazlarına yükleyebilirler.

Android kullanıcıları için de müjdeli haberler var. OpenAI, ChatGPT’nin Android sürümünün yakında kullanıma sunulacağını duyurdu. Kesin bir tarih verilmese de, Android kullanıcılarının da bu popüler sohbet botunu deneyimlemeleri için bekleme süreci başlamış oldu.

Bu gelişme, ChatGPT’nin global pazarda daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlayacak ve Türkiye’deki kullanıcıların da yapay zeka destekli sohbet botuyla etkileşime geçerek farklı konularda bilgi alışverişinde bulunmalarına olanak tanıyacak.