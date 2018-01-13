WhatsApp’a Gruplara Yönelik Bir Güncelleme Daha!

Son dönemde sık sık güncelleme alan WhatsApp, gruplar arasındaki kullanım için bir güncelleme daha yayımladı.

Günümüzün en popüler sosyal mecrası haline gelen WhatsApp, ilk çıkış zamanından bu yana binlerce yenilik ve güncelleme almış durumda. “Bir mesajlaşma uygulaması ne kadar yenilik alabilir?” sorununa cevaben hemen hemen her ay bir yenilik kazanan WhatsApp, bu sefer grup sohbetlerindeki bir eksiği kapattı.

Bildiğiniz gibi grup sohbetlerinde grubu oluşturan kişi admin, yani yetkili oluyor, daha sonra bu admin dilerde kendi dışındaki birçok kişiyi admin olarak atıyabiliyordu. Ancak adminlik yetkisi sadece kurucu tarafından düzenlenebilmekte idi. Şimdi gelen güncelleme ile tüm adminler kendi aralarında yönetici olmamasını düşündüğü kişiye iat yönetici yetkisini kaldırabilecekler.

Şu anda beta aşamasında olan bu özellik, kısa süre içerisinde herkese ulaşacaktır.