WhatsApp, Yeni Mesaj Silme Sınırını Test Ediyor!

WhatsApp‘ın mesaj silme zaman sınırını bir süredir uzatması bekleniyor ve yakın tarihli bir beta güncellemesi, yakında sunulabileceğini gösteriyor. Söylenti Topluluklar bölümü de ayrıntılı olarak açıklandı ve mesaj tepkilerinin lansmanı da daha yakın gibi görünüyor.

WhatsApp Android’in en son beta sürümüne (2.22.4.10) göre (WABetaInfo), kullanıcılar yakında 2 gün sonra bile gönderilen mesajları silme olanağına sahip olacaklar. Zaman sınırının 2 saat 12 saat olması bekleniyor, bu da mevcut sınır olan 1 saat, 8 dakika, 16 saniyeden bir artış olacak.

Ancak, yine test edilmekte olan 7 günlük söylenti sınırından çok daha az olacak. Anlaşılan, mümkün olmayabilir ve kullanıcıların bir hafta sonra bir mesajı silmeleri mantıklı olmayabilir. Bu nedenle, Meta‘ya ait mesajlaşma platformu en son 2 günlük limiti kullanabilir. Bununla birlikte, hala son söz değil ve WhatsApp‘ın herkes için yayınlanmadan önce bunu değiştirme şansı var.

Yeni “Herkes İçin Sil” zaman sınırı, yayınlandığında, 2017’de tanıtılan 7 dakikalık ilk sınırın bir uzantısı olacaktır.

WABetaInfo‘nun bir başka raporu, WhatsApp’ta dedikodu yapılan Topluluklar bölümünün nasıl görüneceğini gözler önüne seriyor. Uygulamanın Android beta sürümü 2.22.4.9’da görüldü. Bir ekran görüntüsü, WhatsApp Topluluklarının uygulamada grup yöneticilerine yönelik yeni bir bölüm olacağını gösteriyor. Tüm gruplarını tek bir yerden yönetmelerine izin verecek.

Bu işlevsellik, aynı anda tüm grupların üyelerine mesaj göndermelerine de olanak tanır. Özellik hala geliştirme aşamasında ve genel izleyici için ne zaman yayınlanacağına dair bir haber yok.

WhatsApp‘ın merakla beklenen mesaj tepkileri özelliğinin, uygulamanın Android ve iOS beta sürümlerine yakında ulaşmak için hazırlandığı da ortaya çıktı. WhatsApp‘taki mesaj tepkileri uçtan uca şifrelenecek ve insanların Facebook Messenger, Instagram ve hatta Twitter‘daki mesajlara nasıl tepki verebileceğine benzer olacak. Hatırlamak gerekirse, ayarları kısa süre önce WhatsApp‘ta tespit edildi ve bu, yakında geleceğine işaret ediyor.

WhatsApp is readying message reactions (secured by end-to-end encryption) in a new upcoming update of WhatsApp beta for Android and iOS. 👍❤️😂😮😢🙏 pic.twitter.com/o9CMW6pnsN

— WABetaInfo (@WABetaInfo) February 2, 2022