Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uzun süredir test edilen özelliği “Pin”i, tam sürümle buluşturma kararı aldı.

WhatsApp, bazı sohbetlere, diğerlerine oranla öncelik vermemizi sağlayan yeni özelliği resmen tanıttı.

İstemediğiniz sohbetleri geri plana atın

whtPin yapısı sayesinde belli konuşmalar ve şifrelendirilmiş sohbetler görüşme listesinin tepesine yerleşecek. Söz konusu özellik sadece kişilerde değil, sıkça dahil olduğunuz grup sohbetlerinde de kullanılabilecek. Böylece uygulama, ilgilenmediğiniz ama engellemek istemediğiniz yazışmaları arka plana atabilecek.

WhatsApp, pek ciddiye alınmayan ama engellenmeyen sohbetler için “Sessiz” mimarisini kullanıyor. Oldukça başarılı bir yapı ama Pin, buna göre çok daha avantajlı. Zira mesaj, olması gereken yerde olması gereken yere ulaşıyor.

Android akıllı telefon kullanıcıları, WhatsApp yazılımlarını güncellerse birkaç içinde söz konusu özelliğe erişebilecek. Bu özelliğin şimdilik Apple’ın mobil platformu iOS’ta mevcut olmayacağını belirtmemiz şart. Lakin “Pin mimarisi” kısa süre içinde Apple iOS’a da konuk olacak. Tahminimiz bunun yaz aylarında gerçekleşeceği yönünde.

Şirket sözcüsü, “Kullanıcılar, sohbet listesinin başındaki üç önemli grupla veya kişiyle rahatça sohbet edebilir. Bunun için ekranın üst kısmındaki simgeye dokunmanız ve gerekli seçimleri yapmanız yeterli.” ifadelerini kullanıyor. Üstelik bahsi geçen özellik sohbeti sessiz kılmanıza ve arşivlemenize de olanak tanıyor. Pin mimarisi gönderimlerin yerine ulaşıp ulaşmadığını da denetliyor. Kısacası dünyaca ünlü iletişim programı, bir zamanlar olduğundan çok daha fazla şey vaat ediyor.