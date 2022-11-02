Valve, kullanıcıların yazılım ve donanım tercihleriyle ilgili yeni ayrıntıları ortaya koyan en son anket sonuçlarını yayınladı. Statcounter geçtiğimiz günlerde Windows 11’in kısmi büyümesini ve Microsoft Edge’in masaüstü tarayıcı pazarındaki durgunluğunu ortaya koyan bulgularını yayınladı. Şimdi de Valve’den gelen ve Windows 11’in oyuncular arasında bile daha fazla kullanıcı kazanmakta zorlandığını gösteren yeni raporu yayınlandı.

Not: Steam Donanım ve Yazılım Anketine katılım isteğe bağlıdır ve Valve katılımcıları rastgele seçmektedir. Bu nedenle, sağlanan veriler %100 doğru değildir.

Ekim 2022 Valve raporuna göre, Microsoft’un en son işletim sistemi neredeyse %25’ten %23,37’ye (-%1,47) düştü. Windows 10 ise 0,42 pint değer kazanarak %68,91’e ulaştı

Önümüzdeki yılın başlarında genişletilmiş desteğin sona ermesiyle yüzleşmek üzere olan Windows 7, %3,59’luk bir orana sahip ve değeri bir önceki aya kıyasla 1,19 puan arttı.

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Genel olarak, tüm Steam kullanıcılarının %96,5’i (+0,09) Windows’u diğer işletim sistemlerine tercih ediyor. macOS %2,23 (-0,13) ve Linux %1,28 (+0,05) seviyesinde.

Windows 10 64-bit – 68.91% (+0.42)

Windows 11 – 23.37% (-1.47)

Windows 7 64-bit – 3.59% (+1.19)

macOS – 2.23% (-0.13)

Linux – 1.28% (+0.05)

Valve’ın en son donanım ve yazılım bulguları hakkında daha fazla bilgiyi resmi web sitesinde yayınlanan rapordan öğrenebilirsiniz.