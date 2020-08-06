Haber
WhatsApp, Gelişmiş Arama modunu Android’de test etmeye başladı
WhatsApp, uygulama içinde kullanımı kolaylaştıracak Gelişmiş Arama özelliğini Android uygulamasında bugünden itibaren test etmeye başladı. Bu sayede uygulamada arama yaparken, örneğin sadece fotoğrafları veya ses dosyalarını bulabiliyorsunuz.
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WhatsApp, sohbet içi aramayı kolaylaştırıyor
İlk olarak Şubat ayında iOS beta kullanıcılarına sunulan Gelişmiş Arama özelliği, WaBetaInfo‘nun aktardığına göre bugünden itibaren Android beta sürümünde de kendisini gösterdi. Bu özellik; bir sohbet içerisinde arama yaparken sadece fotoğrafları, belgeleri, videoları, bağlantıları veya GIF’lerı bulabilmenize imkan veriyor. Böylece WhatsApp, o an için bulmak istediğiniz şey sadece bir fotoğraf ise, konuşmanın en gerilerine doğru gidip onu bulmakla vakit kaybetme derdini bitirmiş olacak.
Fotoğrafta görebileceğiniz üzere WhatsApp arama motorunda; Photos (Fotoğraflar), Videos (Videolar), Links (Bağlantılar), GIFs (GIF’ler), Audio (Ses) ve Documents (Belgeler) olmak üzere 6 adet seçenek yer alıyor. Örneğin, bir sohbet içerisindeki sadece ses dosyalarını bulmak istediğiniz zaman, Audio seçeneğine dokunuyorsunuz ve bu sayede sohbetteki sadece ses dosyaları sizin karşınızda listeleniyor.
WhatsApp, bu yeni Gelişmiş Arama özelliğini 2.20.197.7 numaralı beta sürümünden itibaren test etmeye başladı. Tüm beta kullanıcılarına açılmadığını ve sadece belirli kullanıcıların bu özelliği deneyebildiğini hatırlatalım. Eğer WhatsApp‘ı beta olarak kullanıyorsanız, güncellemelerinizi kontrol etmenizde fayda var. Hala Gelişmiş Arama özelliğini görmüyorsanız, size ulaşmasını bir müddet daha beklemeniz gerekiyor.
Donanım
Intel’in Xe grafik birimli laptop işlemcileri Eylül’de geliyor
Intel 11. nesil Tiger Lake işlemcilerini 2 Eylül‘de piyasaya sürecek. Xe grafik birimine sahip yeni nesil işlemcilerin iddiası ince laptoplarda iyi bir oyun deneyimi sunmak.
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Intel‘in 11. nesil Tiger Lake laptop işlemcileri, oldukça iddialı bir şekilde geliyor. Yeni işlemcilerin en büyük iddiası dahili grafik birimi olan Xe‘nin sunduğu yüksek performans.
Haziran ayında yeni nesil işlemci ile yapılan testte, Battlefield V, yüksek ayarlarda, 1080p çözünürlükte 30 FPS üzerinde bir değerle oynanabilmişti. Oyunun tek oyunculu modunda yapılan bu testte Tiger Lake’in verdiği performans oldukça umut verici olmuştu. Her ne kadar oyunun çoklu oyunculu modunda bu değerleri almak çok olası gözükmese de bir dahili grafik biriminin bu derece başarılı bir performans göstermesi çok önemli bir işaret olmuştu. Ki bu testler ilk sürücülerle yapılmıştı. Zamanla yazılımsal anlamda da gelişmelerin olacağı düşünülürse Xe grafik birimi ince laptopta yüksek performans isteyen oyunseverler için oldukça heyecan verici gözüküyor. Intel‘in 10. nesil laptop işlemcileri 14 nanometre üretim teknolojisine sahipti. 11. nesil Tiger Lake 10 nanometre üretim teknolojisi ile üretilecek. Bu gelişim de güç tüketimi ve ısınma gibi konularda Intel’in oldukça lehine olacak gibi gözüküyor.
Akıllı Telefonlar
Google, 2021’de katlanabilir Pixel modeli piyasa sürebilir
Google, yeni sızdırılan belgere göre, katlanabilen bir telefon üzerinde çalışıyor. Eğer sızıntılar doğru çıkarsa şirket, katlanabilir Pixel modelini 2021‘de piyasaya sürecek.
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Google katlanabilir telefon furyasına dahil oluyor
9to5Google‘ın ulaştığı bir belge, Google‘ın ilk katlanabilir telefonunu önümüzdeki sene piyasaya sürmeyi hazırlandığını ortaya çıkardı. Şimdilik sadece “Passport” kod adıyla bildiğimiz cihaz hakkında, sızdırılan belgelerde açıkça “foldable (katlanabilir)” olarak atıfta bulunulduğuna dikkat çekiliyor.
Katlanabilir telefonun yanı sıra belgede bir de “Raven” ve “Oriole” adında iki cihazdan daha bahsedildiğini görüyoruz. Bu cihazların ne olduğu tam olarak belli olmasa da, büyük ihtimalle Pixel 6 modeli olabileceği ifade ediliyor. Bahsedilen tüm bu 3 cihazın çıkış tarihi, 2021’in dördüncü çeyreği olarak etiketlenmiş durumda. Eğer sızdırılan bilgiler doğru çıkarsa Google, ilk katlanabilir telefonunu önümüzdeki sene piyasaya sürecek.
Google‘ın katlanabilir telefon üzerinde çalışması aslında sürpriz bir gelişme değil. Her ne kadar son kullanıcıya tam olarak ulaşmamış olsa da katlanabilir telefonların, geleceğin akıllı telefon pazarında büyük yer edineceği kabul gören bir gerçek. Samsung ve Huawei‘in bu pazarda hakimiyetini güçlendirmek için yoğun çalıştığını düşünürsek; Google‘ın bu şirketlerle rekabet etmek için katlanabilir telefon üretmesinin mantıklı olduğu söylenebilir.
Aynı zamanda Google, Android‘in geliştiricisi olmasından ötürü yazılım tarafında da avantajlı. Ürettiği katlanabilir telefonlarda donanım ile yazılım uyumluluğunu kusursuz bir biçimde yapabilir. Her halükarda Google‘ın bu işe dahil olması, akıllı telefon pazarında yeni bir rekabetin ortaya çıkacağını gösteriyor.
Haber
Haftanın Epic Games ücretsiz oyunları-7
Her hafta belli başlı oyunları oyunculara hediye eden Epic Games Store’un bu hafta sağladığı yapımlar belli oldu. Haftanın ücretsizler köşesinde, Wilmot’s Warehouse, 3 out of 10, EP 1: “Welcome To Shovelworks” ve Sludge Life adlı üç yapım yer alıyor.
Steam ile girdiği yarışta kupon, her hafta ücretsiz yapımlar ve ülkelere özel fiyatlandırma gibi özellikler sunan Epic, görünen o ki yarışta kuvvetli bir koz oynuyor. GTA 5, Borderlands ve ARK: Survival Evolved gibi yapımları geçmişte kalıcı olarak edindiğimiz platform, Steam ile ciddi bir rekabet içerisinde gibi görünüyor. İlerleyen dönemlerde de yüksek satış rakamlarına ulaşmış bazı yapımları Epic Games bünyesinde ücretsiz olarak edinebileceğimiz söyleniyor.
Wilmot’s Warehouse
Wilmot’s Warehouse, bir deponun en iyi şekilde işlemesini sağlaman gereken bulmaca oyunudur. Ancak her şeyi nereye koyduğunu aklında tutmalısın, çünkü performans yıldızlarını kazanmak için servis kapağı açıldığında insanların istediği şeyleri hızlıca bulman gerekecek.
Sludge Life
Sludge Life, garip ahmaklarla dolu kirli bir adada geçen ve kokusu burnuna gelecek kadar yoğun bir atmosfere sahip birinci şahıs / açık dünya / vandalizm oyunudur. Yapımın +16 ibaresine sahip olduğunu da ekleyelim.
3 out of 10, EP 1: “Welcome To Shovelworks”
Absürt ve konuyla ilgili tuhaflıklarla baş eden dünyanın en kötü oyun stüdyosundaki geliştiricilerin maceralarına katıl ve istediğin zaman atla, tekrar oyna, geri sar… 3 out of 10 dünyasını kendi hızında deneyimle.
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Nasıl elde edilir?
Yapımlara ücretsiz olarak sahip olmak için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından buradan Wilmot’s Warehouse, buradan Sludge Life ve son olarak buradan 3 out of 10, EP 1: “Welcome To Shovelworks” için ayrılan bağlantılara giderek ayrı ayrı “Yükle” butonlarına tıklamanız gerekiyor.
Not: Oyunlar kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren sonsuza dek sizin olacak!
Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın
Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın
Oyunu kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemeniz için son gün 13 Ağustos 18:00.