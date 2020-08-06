WhatsApp, Gelişmiş Arama modunu Android’de test etmeye başladı

WhatsApp, uygulama içinde kullanımı kolaylaştıracak Gelişmiş Arama özelliğini Android uygulamasında bugünden itibaren test etmeye başladı. Bu sayede uygulamada arama yaparken, örneğin sadece fotoğrafları veya ses dosyalarını bulabiliyorsunuz.

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WhatsApp, sohbet içi aramayı kolaylaştırıyor

İlk olarak Şubat ayında iOS beta kullanıcılarına sunulan Gelişmiş Arama özelliği, WaBetaInfo‘nun aktardığına göre bugünden itibaren Android beta sürümünde de kendisini gösterdi. Bu özellik; bir sohbet içerisinde arama yaparken sadece fotoğrafları, belgeleri, videoları, bağlantıları veya GIF’lerı bulabilmenize imkan veriyor. Böylece WhatsApp, o an için bulmak istediğiniz şey sadece bir fotoğraf ise, konuşmanın en gerilerine doğru gidip onu bulmakla vakit kaybetme derdini bitirmiş olacak.

Fotoğrafta görebileceğiniz üzere WhatsApp arama motorunda; Photos (Fotoğraflar), Videos (Videolar), Links (Bağlantılar), GIFs (GIF’ler), Audio (Ses) ve Documents (Belgeler) olmak üzere 6 adet seçenek yer alıyor. Örneğin, bir sohbet içerisindeki sadece ses dosyalarını bulmak istediğiniz zaman, Audio seçeneğine dokunuyorsunuz ve bu sayede sohbetteki sadece ses dosyaları sizin karşınızda listeleniyor.

WhatsApp, bu yeni Gelişmiş Arama özelliğini 2.20.197.7 numaralı beta sürümünden itibaren test etmeye başladı. Tüm beta kullanıcılarına açılmadığını ve sadece belirli kullanıcıların bu özelliği deneyebildiğini hatırlatalım. Eğer WhatsApp‘ı beta olarak kullanıyorsanız, güncellemelerinizi kontrol etmenizde fayda var. Hala Gelişmiş Arama özelliğini görmüyorsanız, size ulaşmasını bir müddet daha beklemeniz gerekiyor.