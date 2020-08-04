WhatsApp, yalan haberleri engelleyecek yeni özelliğini yayınladı

WhatsApp, kullanıcıların yalan haber paylaşımlarına karşı bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla bugün yeni özelliğini kullanıma sunduğunu açıkladı.

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WhatsApp, doğrudan internette arama yapmayı sağlayacak

WhatsApp‘ta artık kullanıcıların birbirine ilettiği link içerikli mesajlar çift ok simgesi ile etiketlenecek. Bugünden itibaren kullanıma sunulan yeni özellik, 5 veya daha fazla kişinin aynı anda birbirine ileterek gönderdiği mesajların yanına küçük bir arama simgesi koyuyor. Bu arama simgesine tıkladığınızda o ilgili haber doğrudan internette aratılıyor. Bu sayede WhatsApp, kullanıcıların komplo teorilerine ve yanlış haberlere karşı daha kolay bilgilenmesini amaçlıyor.

WhatsApp, paylaştığı ekran görüntüsünde özelliğin nasıl çalıştığını da gösterdi. Örnekte taze haşlanmış sarımsak suyunun koronavirüsünü yok ettiği haberinin paylaşıldığını görüyoruz. Haberin hemen yanında ise küçük bir arama simgesi var, bu simgeye tıklandığında Web’de Ara özelliği devreye giriyor ve o ilgili haber doğrudan Google‘a gönderiliyor. Bu sayede kullanıcı, sarımsak suyunun gerçekten koronavirüsüne karşı etkili olup olmadığını hemen o an kolaylıkla araştırabiliyor.

WhatsApp, yanlış bilgilerin yayılmasını engellemek amacıyla geçtiğimiz aylarda bu tarz viral haberlerin iletilmesine yönelik çeşitli sınırlamalar da getirmişti. Son yaptığı bu hamleyle, insanların komplo teorilerinden kendilerini uzak tutmasını sağlamayı hedeflediğini anlıyoruz.