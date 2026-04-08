Microsoft, oyuncuların favori abonelik servisi olan kütüphanesini her geçen gün daha da zenginleştirmeye hız kesmeden devam ediyor. Her ay olduğu gibi bu ay da platforma birbirinden iddialı, sürükleyici ve dikkat çekici yapımlar dahil oluyor. Bağımsız geliştiricilerin elinden çıkan yaratıcı oyunlardan, devasa bütçeli AAA yapımlara kadar oldukça geniş ve çeşitli bir yelpaze bizleri bekliyor. Bahar aylarını yeni dünyalar keşfederek geçirmek isteyenler için harika bir takvim oluşturulmuş. Peki, oyuncuların merakla beklediği Xbox Game Pass Nisan 2026 oyunları neler?

Açıklanan yeni Xbox Game Pass Nisan 2026 oyunları listesine baktığımızda, her türden oyuncuya hitap eden zengin bir içerik havuzuyla karşılaşıyoruz. Yeni Xbox oyunları arasında hem aksiyon tutkunlarını hem de derin strateji kurmayı sevenleri memnun edecek güçlü seçenekler yer alıyor. Şirketin yaptığı resmi duyuruya göre, bu ay Game Pass kütüphanesi adeta hit yapımlarla dolup taşıyor. İşte kronolojik olarak eklenecek oyunların tam listesi:

7 Nisan: Final Fantasy IV

8 Nisan: DayZ (PC), Endless Legend 2, FBC: Firebreak, Warhammer Vermintide 2

9 Nisan: Planet Coaster 2

10 Nisan: Tiny Bookshop

13 Nisan: Football Manager 26 (PC ve Konsol)

14 Nisan: Hades II, Replaced, The Thaumaturge

16 Nisan: The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, EA Sports NHL 26

17 Nisan: Call of Duty: Modern Warfare

21 Nisan: Little Rocket Lab, Sopa: Tale of the Stolen Potato, Vampire Crawlers, Albion Online

23 Nisan: Kiln

Kısaca Xbox Game Pass nedir?

Bilmeyenler için Xbox Game Pass, Microsoft tarafından oyunculara sunulan ve aylık sabit bir ücret karşılığında yüzlerce oyuna erişim imkanı tanıyan dijital bir abonelik servisidir. Bu sistem sayesinde hem konsol hem de PC kullanıcıları, oyunları yüksek fiyatlarla tek tek satın almak yerine geniş bir dijital arşivi sınırsızca deneyimleyebiliyor. Üstelik Microsoft’un kendi stüdyolarından çıkan birinci parti oyunlar, piyasaya sürüldükleri ilk gün doğrudan bu kütüphaneye ekleniyor. Böylece oyuncular, en yeni ve popüler yapımlara ekstra hiçbir ücret ödemeden anında ulaşma fırsatı yakalıyor.

Bu ayki oyun takvimini genel olarak değerlendirdiğimizde, özellikle Hades II ve Call of Duty: Modern Warfare gibi sektörün önde gelen dev isimlerinin listeyi sırtladığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Roguelike zindan temizleme türünün efsanesi olan Hades’in uzun zamandır beklenen devam oyununun, çıkar çıkmaz sisteme girmesi bu servisin değerini tek başına kanıtlıyor. Aynı şekilde, 1980’lerin siberpunk temasını piksel sanatıyla harmanlayan Replaced gibi iddialı bağımsız yapımlar da görsel kaliteleriyle ön plana çıkıyor. RPG severler için klasikleşen Final Fantasy IV ve modernleştirilmiş The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ise nostalji rüzgarları estirecek gibi görünüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu ay eklenecek oyunlar arasında en çok hangisini bekliyorsunuz?